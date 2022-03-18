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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43818
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
824
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 21:41
#30
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Цитата:
yudjin:
оконфузился, заявив в своем материале, что Казахстану надо искать новые пути поставки товаров в Европу. Ответа не дал.

Я извиняюсь, но кажется, даже в этой ветке, есть доказательства, что единственно что может экспортировать Казахстан, это глупость, всмысле глупые мысли. Причём, их обнаруживаются неистощимые запасы, которые с каждой минутой, только прибывают в объёмах!
:lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15106
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 22:31
#31
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Цитата:
yudjin:
Берите выше... у Европу!

Справедливости ради:


Цитата:
ladas: Мне тоже интересно - в чём новость?

Новость нормальная, а вот реакция на неё - неадекватная. Некоторые хотят в каждом действии со стороны РФ (будь то чиновники, военные или обычные граждане), видеть глупость. Ну пусть видят - это их дело. Собаки лают - караван идёт.
И всем хочу представить вниманию стихотворение кустанайского поэта Владимира Ляховецкого (дай Бог ему долгих лет жизни):

Храните голову холодной
При ситуации любой -
Тогда для мысли путь свободный
И вы останетесь собой.

Пусть сердце подогрето страстью
И возбуждением горит
Иль гнев отправленной напастью
На миг ваш разум затемнит,

Умейте совладать с собою,
Решайте спор без булавы -
Всё нужно делать с головою
Чтоб не лишиться головы.

Владимир Ляховецкий.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8350
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 22:35
#32
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Цитата:
Victor Yang:
Справедливости ради:

ну, нур.кз еще и не такое напишет)
носки в латвию - это круто!
А это улыбнуло еще сильнее:
"Сельское хозяйство Казахстана также процветает. На юге республики дает хорошие урожаи сахарная свекла, поэтому активно производится шоколад,"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15892
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 23:05
#33
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Цитата:
Mr_negotive:
Но, видимо, Токаев прокремлёвский. Это не казахстанский президент. Это наместник России у нас.

Вы когда первого президента памятник шатали - чем думали? :lol:
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
348
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 00:12
#34
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Когда у нашего президента уже яйца отрастут? Уже каждый Казахстанец потерял минимум процентов 10% от всех теньговых накоплений и заработных плат, уже дефицит по базовым продуктам нам создали, чего ждет? Чтоб мы продолжали терять деньги за их войну?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
412
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 00:13
#35
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Цитата:
Артем Марусич:
огда у нашего президента уже яйца отрастут?

Вы сейчас про Байдена?
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
348
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 00:16
#36
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем? Им сейчас не легко!

Так пусть выводят свои войска из Украины, отправляют туда строителей, выплачивают репарации, тогда полегчает.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
348
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 00:21
#37
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Цитата:
lavprof:
Вы сейчас про Байдена?

Я про того, которому сосед эмбарго на базовые продукты питания наложил. По братски так.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
412
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 00:36
#38
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Цитата:
Артем Марусич:
Я про того

Вы так выразились, что наш президент)
И что по Вашему он должен сделать?) Установить черный квадрат в инсте? Или в жовто-блакитные цвета профиль раскрасить?)
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
348
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 00:44
#39
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Если кто то в Казахстане еще не понял, то практически весь товар в мире (основная его часть), перемещается по воде, прямого доступа к которой у Казахстана нет. Товары необходимые Казахстану, доставлялись в том числе в порты РФ. Почти 100% мирового рынка, отказались заниматься транспортировкой контейнеров в РФ, стало быть, ничего в РФ из других стран больше приходить не будет, а это практически все товары (там не растет кофе, чай и т.д., там нет своего сырья для производства других товаров).

Дабы граждане РФ, не сразу поняли, что скоро в стране ничего не останется и думали, что их страна не находится в состоянии войны - он решил на первое время забрать весь последний товар в стране, без разбору кому он принадлежит и направить на прилавки своих магазинов.

Без этих мер, все что было отправлено в РФ до 23 февраля, полностью закончилось бы апрелю к 10-му - 20-му (столько идут товары от отгрузки до прилавка), а если заберет себе товар направлявшийся в «дружественные» страны - товара в РФ хватит на большее кол-во дней. Будет дополнительное время на то, чтоб расправиться со всеми недовольными в стране.

В Казахстане же из за подобных мер, товар, прибывавший к нам через порты РФ, теперь кончится быстрее. А что именно к нам прибывало через порты РФ, мы узнаем в апреле по пустым полкам в магазинах.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
348
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 00:51
#40
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Цитата:
lavprof:
И что по Вашему он должен сделать?)

Выйти из военного союза с воюющей страной, что бы избежать прямых санкций. Выйти из торгового союза с воюющей страной, дабы санкции наложенные на них, не наложили на нашу, как помогающей обойти санкции. Ввести заградительные пошлины на ввоз товаров из РФ (там с зп в 100$, можно будет производить товары дешевле, чем в Казахстане, с зп в 200$). Если этого не будет сделано, в Казахстане придется либо закрывать предприятия с аналогичными товарами, либо платить рабочим аналогичные (в перспективе, катастрофически низкие) заработные платы.

[Исправлено: Артем Марусич, 19.03.2022 - 01:00]
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
348
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 00:58
#41
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Вы думаете, РФ случайно поспешила ввести в Казахстан своих военных в рамках ОДКБ? Теперь, можно стрельнуть по своей территории с Украинской стороны, сказать что «На нас напали», и попытаться заставить нашу армию разделить учесть РФ и РБ. Практически уверен в том, что после вбросов российских СМИ о прилетающих с Украинской стороны на российскую территорию снарядов, нашему президенту уже предлагали обмазаться кровью и отправиться дружно в СССР.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
348
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 19.03.22 - 01:09
#42
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И падла же какая, на аннексированные им территории, в Абхазию и Южную Осетию продукты из портов пускает.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15106
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 19.03.22 - 01:10
#43
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Цитата:
Артем Марусич:
Выйти из военного союза с воюющей страной, что бы избежать прямых санкций. Выйти из торгового союза с воюющей страной, дабы санкции наложенные на них, не наложили на нашу, как помогающей обойти санкции. Ввести заградительные пошлины на ввоз товаров из РФ (там с зп в 100$, можно будет производить товары дешевле, чем в Казахстане, с зп в 200$). Если этого не будет сделано, в Казахстане придется либо закрывать предприятия с аналогичными товарами, либо платить рабочим аналогичные (в перспективе, катастрофически низкие) заработные платы.

Как жаль что люди, знающие как управлять государством. уже работают таксистами и парикмахерами (с).

А вот как в голове может уживаться эти два утверждения:
Цитата:
Артем Марусич:
практически весь товар в мире (основная его часть), перемещается по воде, прямого доступа к которой у Казахстана нет. Товары необходимые Казахстану, доставлялись в том числе в порты РФ.


Цитата:
Артем Марусич:
Выйти из торгового союза

?
Если Казахстан выйдет из торгового союза - какие пути доставки тогда будут?
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