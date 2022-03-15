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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43818
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4573
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 23:44
#210
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Цитата:
elektron:
Вот это почти всё, что можно сказать о свободе слова в европе.

---Где тут Марусич ?? Может он скажет что - нибудь о свободе слова ? Журналист новой формации .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15892
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 23:51
#211
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Цитата:
Don Julio:
В таких случаях, когда нет победителей

Ну не знаю. Из войны с ковидом некоторые миллионеры вышли миллиардерами ;-)
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