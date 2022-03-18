Отправлено: - 22:31

yudjin:

Берите выше... у Европу!

ladas: Мне тоже интересно - в чём новость?

Цитата:Справедливости ради:Цитата:Новость нормальная, а вот реакция на неё - неадекватная. Некоторые хотят в каждом действии со стороны РФ (будь то чиновники, военные или обычные граждане), видеть глупость. Ну пусть видят - это их дело. Собаки лают - караван идёт.И всем хочу представить вниманию стихотворение кустанайского поэта Владимира Ляховецкого (дай Бог ему долгих лет жизни):Храните голову холоднойПри ситуации любой -Тогда для мысли путь свободныйИ вы останетесь собой.Пусть сердце подогрето страстьюИ возбуждением горитИль гнев отправленной напастьюНа миг ваш разум затемнит,Умейте совладать с собою,Решайте спор без булавы -Всё нужно делать с головоюЧтоб не лишиться головы.Владимир Ляховецкий.