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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43818
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
824
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 21:41
#30
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Цитата:
yudjin:
оконфузился, заявив в своем материале, что Казахстану надо искать новые пути поставки товаров в Европу. Ответа не дал.

Я извиняюсь, но кажется, даже в этой ветке, есть доказательства, что единственно что может экспортировать Казахстан, это глупость, всмысле глупые мысли. Причём, их обнаруживаются неистощимые запасы, которые с каждой минутой, только прибывают в объёмах!
:lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15105
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 22:31
#31
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Цитата:
yudjin:
Берите выше... у Европу!

Справедливости ради:


Цитата:
ladas: Мне тоже интересно - в чём новость?

Новость нормальная, а вот реакция на неё - неадекватная. Некоторые хотят в каждом действии со стороны РФ (будь то чиновники, военные или обычные граждане), видеть глупость. Ну пусть видят - это их дело. Собаки лают - караван идёт.
И всем хочу представить вниманию стихотворение кустанайского поэта Владимира Ляховецкого (дай Бог ему долгих лет жизни):

Храните голову холодной
При ситуации любой -
Тогда для мысли путь свободный
И вы останетесь собой.

Пусть сердце подогрето страстью
И возбуждением горит
Иль гнев отправленной напастью
На миг ваш разум затемнит,

Умейте совладать с собою,
Решайте спор без булавы -
Всё нужно делать с головою
Чтоб не лишиться головы.

Владимир Ляховецкий.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8350
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 22:35
#32
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Цитата:
Victor Yang:
Справедливости ради:

ну, нур.кз еще и не такое напишет)
носки в латвию - это круто!
А это улыбнуло еще сильнее:
"Сельское хозяйство Казахстана также процветает. На юге республики дает хорошие урожаи сахарная свекла, поэтому активно производится шоколад,"
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15892
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 23:05
#33
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Цитата:
Mr_negotive:
Но, видимо, Токаев прокремлёвский. Это не казахстанский президент. Это наместник России у нас.

Вы когда первого президента памятник шатали - чем думали? :lol:
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