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В Костанае - ледниковый период
В Костанае - ледниковый период
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43818
В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 17.03.22 - 10:48
Закономерный вопрос, что в столице области случилось с компаниями, которые занимаются очисткой города ото льда и снега. Честно говоря, к ним у горожан всегда немало претензий. Но этот март побил все рекорды. На улицах почти никакого коммунального шевеления. Между тем начало месяца и конец февраля были по-весеннему теплыми. Начало таять, а потом ощутимо похолодало. Дороги и тротуары покрылись толстым слоем льда и слежавшегося снега, которые уже несколько недель никто не чистит.
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Re: В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 17.03.22 - 10:48
Полтора месяца полнейший бедлам! ЖКХ кроме откатов что то могут у нас планировать? Зима пришла внезапно?? Вернее продолжается до апреля. Это просто издевательство над городом, населением. Травмпункт и хирургия зашивается а эти товарищи договора переписывают. Стыдоба, да хотя наплевать этим бастыкам на плебс. Тьфу, слов нет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 65
Re: В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 17.03.22 - 16:37
Карфаген должен быть разрушен, то есть акимат Костаная реформирован, аким Ахметов уволен.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4044
Re: В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 17.03.22 - 16:59
Подрядчики все бабки в январе освоили, когда гоняли перед акиматом и парком Победы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2886
Re: В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 17.03.22 - 17:36
Цитата:
".....тупость, недоумки, реформировать, уволен..."- что там ещё впереди из лексикона.
Может просто Закон или Правила поменять: - специалисты там неплохие, всё таки.
Ильяс:
реформирован, аким Ахметов уволен.
реформирован, аким Ахметов уволен.
".....тупость, недоумки, реформировать, уволен..."- что там ещё впереди из лексикона.
Может просто Закон или Правила поменять: - специалисты там неплохие, всё таки.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16321
Re: В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 17.03.22 - 19:04
истерика какая то.
переход от зимы к весне.
снег превращается в лед.
потом в воду.
применяйте средства для обуви
для ходьбы.
при обледенении.
весь город враз песком не засыпешь. да и грязь от него
потом.
если нет необходимости, сидите дома, через неделю в сапогах будете ходить.
переход от зимы к весне.
снег превращается в лед.
потом в воду.
применяйте средства для обуви
для ходьбы.
при обледенении.
весь город враз песком не засыпешь. да и грязь от него
потом.
если нет необходимости, сидите дома, через неделю в сапогах будете ходить.
В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 18.03.22 - 11:42
Алекс, может вообще не чистить? Полтора миллиарда просто попилить. А что, снегоступы да лыжи на зиму купить, ездить на снегоходах. На содержание дорог и тротуаров деньги государство выделяет. Разруха действительно в головах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5151
Re: В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 18.03.22 - 23:03
На первых числах зимы в Рудном по улицам гоняли совершенно новый КамАЗ с пескокидальным аппаратом, тогда я ещё подумал, какой прогресс. Сегодня увидел трактор с прицепом и кидальщиками песка ввиде двух мужиков. Куда делся КамАЗ?
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 170
Re: В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 18.03.22 - 23:22
Цитата:
Действительно! И тех теперь в больнице или дома со сломанными конечностями и сотрясением мозга, в злостные нарушители записать и оштрафовать.
Цитата:
Распилили - как бюджет...
истерика какая то.
переход от зимы к весне.
снег превращается в лед.
потом в воду.
применяйте средства для обуви
для ходьбы.
при обледенении.
переход от зимы к весне.
снег превращается в лед.
потом в воду.
применяйте средства для обуви
для ходьбы.
при обледенении.
Действительно! И тех теперь в больнице или дома со сломанными конечностями и сотрясением мозга, в злостные нарушители записать и оштрафовать.
Цитата:
сайлау курманов:
Куда делся КамАЗ?
Куда делся КамАЗ?
Распилили - как бюджет...
В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 18.03.22 - 23:36
Цитата:
метко
peshexod:
Подрядчики все бабки в январе освоили, когда гоняли перед акиматом и парком Победы.
Подрядчики все бабки в январе освоили, когда гоняли перед акиматом и парком Победы.
метко
В Костанае - ледниковый период
Отправлено: 18.03.22 - 23:39
Цитата:
Когда Грета Тунберг будет намекать на членские взносы в фонд борьбы с глобальным потеплением - гоните ее поганой метлой Арабы пусть скидываются, если хотят
Нам говорят: перестаньте ездить на бензине, иначе зима будет не -30, а -25. Я теперь еще сильнее газую
Говорят, уровень моря поднимется, города затопит. Я сразу смекаю, что скважина дешевле выйдет. Хотя, если площадь океанов увеличится - то мож поливать вообще не надо будет, почаще дождик) короче, одни плюсы вижу от глобального потепления.
[Исправлено: maxsaf, 18.03.2022 - 23:47]
Начало таять, а потом ощутимо похолодало
Когда Грета Тунберг будет намекать на членские взносы в фонд борьбы с глобальным потеплением - гоните ее поганой метлой Арабы пусть скидываются, если хотят
Нам говорят: перестаньте ездить на бензине, иначе зима будет не -30, а -25. Я теперь еще сильнее газую
Говорят, уровень моря поднимется, города затопит. Я сразу смекаю, что скважина дешевле выйдет. Хотя, если площадь океанов увеличится - то мож поливать вообще не надо будет, почаще дождик) короче, одни плюсы вижу от глобального потепления.
[Исправлено: maxsaf, 18.03.2022 - 23:47]
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