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≡ Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим пушку.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43818
Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим пушку.
Отправлено: 18.03.22 - 21:06
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Почитал закон РК об органах внутренних дел, столько дел у нашей доблестной полиции, в компетенцию входит уйма чего, но это же в законе, что по факту?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
822
Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...
Отправлено: 18.03.22 - 21:06
#1
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Цитата:
Почитал закон РК об органах внутренних дел, 

Стесняюсь представить, что будет, когда автор дойдет до почитать до Конституции.
Там уж точно всем мало не покажется...
:lol:
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5150
Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...
Отправлено: 18.03.22 - 22:17
#2
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Помню, в очень жаркий летний день в нашу сторону заглянул великий кормчий, тогда закрыли даже трассу на Рудный и я груженный селёдкой, окорочками и прочие скоропортящиеся продукции пришлось торчать до вечера. По приезду товар растаял и поплыл, пахучие жидкости заполнили каждую трещинку и пришлось авто продать совсем дёшево. Такая вот печаль....
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