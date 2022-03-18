Re: Ох, рано встаёт охрана, если рядом воробей, мы готовим...

Отправлено: - 22:17

Помню, в очень жаркий летний день в нашу сторону заглянул великий кормчий, тогда закрыли даже трассу на Рудный и я груженный селёдкой, окорочками и прочие скоропортящиеся продукции пришлось торчать до вечера. По приезду товар растаял и поплыл, пахучие жидкости заполнили каждую трещинку и пришлось авто продать совсем дёшево. Такая вот печаль....