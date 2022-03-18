Отправлено: - 13:01

maxsaf:

Ну посмотрим, как скоро тебе дадут ПП и надолго ли

Цитата:Объясню для канадцев - плевать мне на все эти звания.Это просто ещё один из инструментов цензуры, если ты ещё не понял.ПыСы. Кстати, в американском "Южном парке" канадцы показаны этакими реднеками. Типа как чукчи в России.Надеюсь, ты не оскорбился?!Жалоб, как со словом на букву "х", не будет?