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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12132
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 12:15
Цитата:
Главное понятно кого они военным преступником считают))
Ой дожили,живём рядом с северным Туркменистаном где Старый президент он же диктатор сидящий у власти 22 года стал военным преступником начавшим войну с соседями из за того что у него постковидный синдром))
Кто этот беззубый на новый год загадал кафку сделать былью?
alex_60:
сложно у них там,все запутано, кто леди, а кто муж.
сложно у них там,все запутано, кто леди, а кто муж.
Главное понятно кого они военным преступником считают))
Ой дожили,живём рядом с северным Туркменистаном где Старый президент он же диктатор сидящий у власти 22 года стал военным преступником начавшим войну с соседями из за того что у него постковидный синдром))
Кто этот беззубый на новый год загадал кафку сделать былью?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 12:40
девочка младшая лейтенантка колышница в школе была похоже.
в вояки у нас и таких берут.
январь это показал.
Туркменистан находится на юге,
а президент правит там всего пятый день.
и в стране случаев заражения COVID-19 нет и не было.
учиться,учиться, и учится....
по другому никак.
иначе полная деградация.
в вояки у нас и таких берут.
январь это показал.
Туркменистан находится на юге,
а президент правит там всего пятый день.
и в стране случаев заражения COVID-19 нет и не было.
учиться,учиться, и учится....
по другому никак.
иначе полная деградация.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 12:44
лента сообщает
//Накануне стало известно, что части ВС РФ и подразделения Народной милиции
Донецкой республики освободили от нацистов уже 95 процентов территории ДНР,
наступление продолжается.//
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 12:45]
//Накануне стало известно, что части ВС РФ и подразделения Народной милиции
Донецкой республики освободили от нацистов уже 95 процентов территории ДНР,
наступление продолжается.//
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 12:45]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 410
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:01
Цитата:
а кто орал то?)
Не знаю. Мариуполь потихоньку зачищают, шаг за шагом, в мешках и с рухлядью в руках)) видимо в данном случае больше и не надо))
abaika95:
Где те кто орал что арматы будут атаковать Киев?
Где те кто орал что арматы будут атаковать Киев?
а кто орал то?)
Не знаю. Мариуполь потихоньку зачищают, шаг за шагом, в мешках и с рухлядью в руках)) видимо в данном случае больше и не надо))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:01
Цитата:
Объясню для канадцев - плевать мне на все эти звания.Это просто ещё один из инструментов цензуры, если ты ещё не понял.
ПыСы. Кстати, в американском "Южном парке" канадцы показаны этакими реднеками. Типа как чукчи в России.Надеюсь, ты не оскорбился?!Жалоб, как со словом на букву "х", не будет?
maxsaf:
Ну посмотрим, как скоро тебе дадут ПП и надолго ли
Ну посмотрим, как скоро тебе дадут ПП и надолго ли
Объясню для канадцев - плевать мне на все эти звания.Это просто ещё один из инструментов цензуры, если ты ещё не понял.
ПыСы. Кстати, в американском "Южном парке" канадцы показаны этакими реднеками. Типа как чукчи в России.Надеюсь, ты не оскорбился?!Жалоб, как со словом на букву "х", не будет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:05
Цитата:
Как может деградировать то, что уже деградировало?!
alex_60:
полная деградация.
полная деградация.
Как может деградировать то, что уже деградировало?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:15
Цитата:
те кто и сейчас орет.
сам придумал(слямзил),сам проорал.
при истерике и понимании что придется отвечать
за содеянное на Донбассе за восемь лет по всей строгости ,
другого не может быть.
lavprof:
а кто орал то?)
а кто орал то?)
те кто и сейчас орет.
сам придумал(слямзил),сам проорал.
при истерике и понимании что придется отвечать
за содеянное на Донбассе за восемь лет по всей строгости ,
другого не может быть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 867
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:18
Блохастые мартовские коты сейчас активизировались))) Орут на каждом дереве. Это наверное весна на них так действует
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:46
Цитата:
Не нужно мне приписывать чужие слова. Я писал про логистические проблемы.
abaika95: Цитата: Victor Yang: Выяснилось что большинство компаний ушли для галочки. А ну понятно
Не нужно мне приписывать чужие слова. Я писал про логистические проблемы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 21:03
народные новости над переименовать в новости из дурдома, а вопросы редакции и сообществу в ветку юмора.
мое мнение.
мое мнение.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 21:14
разжигание через публикацию
провокаций.
это уже. за гранью.
сорос. причина.
провокаций.
это уже. за гранью.
сорос. причина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 21:32
А теперь, внимание! Вопрос знатокам!
Цитата:
Почему!?
Цитата:
Где!?
Цитата:
Где!?
Цитата:
Почему!?
Цитата:
Как!?
Минута, пошла!
Цитата:
abaika95:
почему молчат все любители российской армейской мощи?
почему молчат все любители российской армейской мощи?
Почему!?
Цитата:
abaika95:
Где те кто орал что арматы будут атаковать Киев?
Где те кто орал что арматы будут атаковать Киев?
Где!?
Цитата:
abaika95:
Где эти арматы то?
Где эти арматы то?
Где!?
Цитата:
abaika95:
Почему российские войска
Почему российские войска
Почему!?
Цитата:
abaika95:
Как так получается что
Как так получается что
Как!?
Минута, пошла!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8927
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:01
Цитата:
Минута прошла, какие будут рекомендации?
Don Julio:
Минута, пошла!
Минута, пошла!
Минута прошла, какие будут рекомендации?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:14
Цитата:
Я говорю что думаю, никакой цензуры. Просто ты не понял до сих пор, как это работает
Уже не ваш земляк:
Это просто ещё один из инструментов цензуры, если ты ещё не понял.
Это просто ещё один из инструментов цензуры, если ты ещё не понял.
Я говорю что думаю, никакой цензуры. Просто ты не понял до сих пор, как это работает
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:16
Цитата:
Аж глаз радует
[Исправлено: maxsaf, 18.03.2022 - 22:16]
Уже не ваш земляк:
Надеюсь, ты не оскорбился?!Жалоб, как со словом на букву "х", не будет?
Надеюсь, ты не оскорбился?!Жалоб, как со словом на букву "х", не будет?
Аж глаз радует
[Исправлено: maxsaf, 18.03.2022 - 22:16]
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