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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 683 из 683«1...681682683
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12132
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 12:15
#10231
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Цитата:
alex_60:
сложно у них там,все запутано, кто леди, а кто муж.

Главное понятно кого они военным преступником считают))

Ой дожили,живём рядом с северным Туркменистаном где Старый президент он же диктатор сидящий у власти 22 года стал военным преступником начавшим войну с соседями из за того что у него постковидный синдром))
Кто этот беззубый на новый год загадал кафку сделать былью?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16321
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 12:40
#10232
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девочка младшая лейтенантка колышница в школе была похоже.
в вояки у нас и таких берут.
январь это показал.
Туркменистан находится на юге,
а президент правит там всего пятый день.
и в стране случаев заражения COVID-19 нет и не было.
учиться,учиться, и учится....
по другому никак.
иначе полная деградация.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16321
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 12:44
#10233
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лента сообщает
//Накануне стало известно, что части ВС РФ и подразделения Народной милиции
Донецкой республики освободили от нацистов уже 95 процентов территории ДНР,
наступление продолжается.//

[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 12:45]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
410
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:01
#10234
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Цитата:
abaika95:
Где те кто орал что арматы будут атаковать Киев?

а кто орал то?)
Не знаю. Мариуполь потихоньку зачищают, шаг за шагом, в мешках и с рухлядью в руках)) видимо в данном случае больше и не надо))
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:01
#10235
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Цитата:
maxsaf:
Ну посмотрим, как скоро тебе дадут ПП и надолго ли

Объясню для канадцев - плевать мне на все эти звания.Это просто ещё один из инструментов цензуры, если ты ещё не понял.
ПыСы. Кстати, в американском "Южном парке" канадцы показаны этакими реднеками. Типа как чукчи в России.Надеюсь, ты не оскорбился?!Жалоб, как со словом на букву "х", не будет?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:05
#10236
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Цитата:
alex_60:
полная деградация.

Как может деградировать то, что уже деградировало?!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16321
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:15
#10237
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Цитата:
lavprof:
а кто орал то?)


те кто и сейчас орет.
сам придумал(слямзил),сам проорал.
при истерике и понимании что придется отвечать
за содеянное на Донбассе за восемь лет по всей строгости ,
другого не может быть.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
867
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:18
#10238
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Блохастые мартовские коты сейчас активизировались))) Орут на каждом дереве. Это наверное весна на них так действует :lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 13:46
#10239
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Цитата:
abaika95: Цитата: Victor Yang: Выяснилось что большинство компаний ушли для галочки. А ну понятно

Не нужно мне приписывать чужие слова. Я писал про логистические проблемы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16321
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 21:03
#10240
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народные новости над переименовать в новости из дурдома, а вопросы редакции и сообществу в ветку юмора.
мое мнение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16321
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 21:14
#10241
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разжигание через публикацию
провокаций.
это уже. за гранью.
сорос. причина.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 21:32
#10242
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А теперь, внимание! Вопрос знатокам!
Цитата:
abaika95:
почему молчат все любители российской армейской мощи?

Почему!?
Цитата:
abaika95:
Где те кто орал что арматы будут атаковать Киев?

Где!?
Цитата:
abaika95:
Где эти арматы то?

Где!?
Цитата:
abaika95:
Почему российские войска

Почему!?
Цитата:
abaika95:
Как так получается что

Как!?
:lol: :lol: :lol:

Минута, пошла!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8927
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:01
#10243
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Цитата:
Don Julio:
Минута, пошла!

Минута прошла, какие будут рекомендации? 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15886
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:14
#10244
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Это просто ещё один из инструментов цензуры, если ты ещё не понял.

Я говорю что думаю, никакой цензуры. Просто ты не понял до сих пор, как это работает :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15886
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 22:16
#10245
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Надеюсь, ты не оскорбился?!Жалоб, как со словом на букву "х", не будет?

Аж глаз радует ;-)

[Исправлено: maxsaf, 18.03.2022 - 22:16]
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