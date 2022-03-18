Отправлено: - 22:09

Мы сделали упор на детей

Костанайцы реагировали сдержано. Многие улыбались,

Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом...

Позади меня гудят стропила.

Омаров и его друзья отправляли ему звуковые сообщения, что едут, был даже слышен звук рулевой тяги.

Цитата:Цитата:Напомнило легендарное:Цитата:Или это:Цитата:Мне кстати так никто и не ответил, что за звуки издают рулевые тяги автомобиля:Цитата: