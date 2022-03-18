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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43818
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
822
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 21:41
#30
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Цитата:
yudjin:
оконфузился, заявив в своем материале, что Казахстану надо искать новые пути поставки товаров в Европу. Ответа не дал.

Я извиняюсь, но кажется, даже в этой ветке, есть доказательства, что единственно что может экспортировать Казахстан, это глупость, всмысле глупые мысли. Причём, их обнаруживаются неистощимые запасы, которые с каждой минутой, только прибывают в объёмах!
:lol:
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