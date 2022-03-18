Отправлено: - 21:41

yudjin:

оконфузился, заявив в своем материале, что Казахстану надо искать новые пути поставки товаров в Европу. Ответа не дал.

Цитата:Я извиняюсь, но кажется, даже в этой ветке, есть доказательства, что единственно что может экспортировать Казахстан, это глупость, всмысле глупые мысли. Причём, их обнаруживаются неистощимые запасы, которые с каждой минутой, только прибывают в объёмах!