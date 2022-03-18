Прогноз на 5 дней
туман-14°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43818
Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре Костаная
Отправлено: 18.03.22 - 20:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акцию "Щедрый Наурыз" организовали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Костаная. За личные средства они закупили конфеты, курт и 100 кг баурсаков. Раздавать их поручили бывшим трудным подросткам.


Читать новость

Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
822
Re: Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре...
Отправлено: 18.03.22 - 20:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бывшим трудным подросткам.

Цитата:
угощенья разложили по подосам.

Цитата:
пью много саю. 

:lol:
Как бывший ученик изучавший русский язык и литературу, подтверждаю, так и было...
;-) :lol:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
798
Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре Костаная
Отправлено: 18.03.22 - 20:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что????

[Исправлено: electro, 18.03.2022 - 20:37]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1066
Re: Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре...
Отправлено: 18.03.22 - 20:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже сначала увидел ошибки в тексте, и тут же догадался, кто автор.
Проматываю вверх. Так и есть! Говоров.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1066
Re: Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре...
Отправлено: 18.03.22 - 20:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ещё ляпы:
Цитата:
Когда я раздавал баурсаки, люди улыбаются и говорят
Цитата:
мы вспомним? как

Цитата:
сдержано

Цитата:
которых заставали
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8349
Re: Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре...
Отправлено: 18.03.22 - 21:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и 100 кг баурсаков

Цитата:
Всего конфеты и баурсаки раздавали 7 детей.

Цитата:
Вся акция продлилась примерно 20 минут.


Задача из обновленного казахстанского учебника математики издательства Атаммура:
Семеро подростков за 20 минут раздали центнер баурсаков, не считая конфет.
Сколько баурсаков раздал один подросток за 1 минуту?
Ответ: 0,7 кг.
;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8927
Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре Костаная
Отправлено: 18.03.22 - 21:57
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ответ: 0,7 кг.

Примерно к такому же результату и я пришёл. ;-) А кто проверять будет? Главное сделать важность, бдительность и славно говорить :lol:

[Исправлено: elektron, 18.03.2022 - 16:58]
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
822
Re: Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре...
Отправлено: 18.03.22 - 22:09
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы сделали упор на детей

Цитата:
Костанайцы реагировали сдержано. Многие улыбались, 

Напомнило легендарное:
Цитата:
Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом...

Или это:
Цитата:
Позади меня гудят стропила.

:lol:
Мне кстати так никто и не ответил, что за звуки издают рулевые тяги автомобиля:
Цитата:
Омаров и его друзья отправляли ему звуковые сообщения, что едут, был даже слышен звук рулевой тяги. 
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: yudjin, maxsaf, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS