Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...

Отправлено: - 19:51

"По мне так само существование таких новостей удивительно. Что должно быть в голове у того комерса, который снарядил и отправил целый состав вагонов с заведомо запрещёнными к вывозу товарами?" Да вы просто наверно порядков наших не знаете. Тут же рулит телефонное право, позвонил агашке, куму свату брату и завез в страну что захотел. а тут то и не пролезло!