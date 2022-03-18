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≡ Холодное преддверье Наурыза в Костанайской области: зима не желает уходить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43816
Холодное преддверье Наурыза в Костанайской области: зима не желает уходить
Отправлено: 18.03.22 - 18:52
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По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 марта, на территории области осадков не ожидается, на севере и северо-западе будет туман. В воскресенье и понедельник, 20-21 марта на севере области прогнозируется снег с низовой метелью, на востоке - туман. В Костанае 19-20 марта осадков не ожидается, 21 марта пройдет снег, возможна низовая метель.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
775
Re: Холодное преддверье Наурыза в Костанайской области: зима не...
Отправлено: 18.03.22 - 18:52
#1
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Когда же весна на севере
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1065
Холодное преддверье Наурыза в Костанайской области: зима не желает уходить
Отправлено: 18.03.22 - 20:21
#2
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Если после тёплой зимы (как в этом году) приходит раннее тепло, то с очень большой вероятностью вторая половина весны будет холодная, с сильными майскими заморозками.
Помню, больше двадцати лет назад, 16 мая похолодало до минус пяти, а потом, 17 и 18 мая, два дня подряд шёл сильный снег.
Лучше уж сейчас помёрзнуть немного.

[Исправлено: serg kost, 18.03.2022 - 20:26]
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