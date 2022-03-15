Отправлено: - 19:07

Маркс:

а не на самом деле.

alex_60:

что это не так. поэтому например и подводные лодки плавают вокруг америки.

Цитата:Как в головах, вы как будто живёте на другой планете: - УЖЕ ПРОИЗОШЛО: - девальвация тенге и рубля; рост на все товары с первой по десятой необходимости; рост на авто, на запчасти, на семена, на гербициды, на жильё - наверное мне легче не писать чем писать на что подорожало - и это подорожание ощущают все люди и россияне и казахи и иностранцы пишущие в этом чате, наверное и вы лично ощутили этот рост цен на ВСЁ и на ВСЯ. Это ещё листики, цветочки впереди, мы ещё на старых, довоенных, запасах.Цитата:Насколько я знаю, по крайней мере нас так учили в Советском Союзе: - одновременно нажимаются ТРИ кнопки:- Верховный Главнокомандующий- Министр Обороны- Начальник Генерального ШтабаОдновременно осуществляется залп с ТРИАДЫ находящейся на ПОСТОЯННОМ боевом дежурстве; взлетают ТЫСЯЧИ ракет и каждая уже запрограммирована и уже нацелена на определённый город и военную базу НАТО и США.Поэтому существует только, по ещё советской доктрине: ПЕРВЫЙ залп, второго залпа уже НЕ БУДЕТ ни с той ни с этой стороны. Мощнейшая ударная волна, от первого залпа, обогнёт земной шар несколько раз и окончательно разрушит то что не разрушилось при первом залпе. Победителей не будет, некому будет бросать цветочки на танки.Поэтому , ещё с советских времён, ядерное оружие это прежде всего: - оружие СДЕРЖИВАНИЯ.Запад поэтому: - МОЛЧА наблюдает за Украиной и заливает её деньгами, оружием и военной техникой.