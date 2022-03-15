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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43816
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16317
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 18:57
#195
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в Москве в Лужниках концерт.
чую, Путин
скоро выйдет.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 19:36]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16317
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 18:58
#196
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Газманов на сцене.
"Господа,офицеры,..

[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 18:59]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8925
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:06
#197
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Цитата:
alex_60:
Газманов на сцене. "Господа,офицеры,..

Только что по немецкому "первому" смотрел короткий репортаж. С Газмановым, кучей народа с флагами России.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2886
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:07
#198
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Цитата:
Маркс:
а не на самом деле.


Как в головах, вы как будто живёте на другой планете: - УЖЕ ПРОИЗОШЛО: - девальвация тенге и рубля; рост на все товары с первой по десятой необходимости; рост на авто, на запчасти, на семена, на гербициды, на жильё - наверное мне легче не писать чем писать на что подорожало - и это подорожание ощущают все люди и россияне и казахи и иностранцы пишущие в этом чате, наверное и вы лично ощутили этот рост цен на ВСЁ и на ВСЯ. Это ещё листики, цветочки впереди, мы ещё на старых, довоенных, запасах.

Цитата:
alex_60:
что это не так. поэтому например и подводные лодки плавают вокруг америки.


Насколько я знаю, по крайней мере нас так учили в Советском Союзе: - одновременно нажимаются ТРИ кнопки:
- Верховный Главнокомандующий
- Министр Обороны
- Начальник Генерального Штаба

Одновременно осуществляется залп с ТРИАДЫ находящейся на ПОСТОЯННОМ боевом дежурстве; взлетают ТЫСЯЧИ ракет и каждая уже запрограммирована и уже нацелена на определённый город и военную базу НАТО и США.
Поэтому существует только, по ещё советской доктрине: ПЕРВЫЙ залп, второго залпа уже НЕ БУДЕТ ни с той ни с этой стороны. Мощнейшая ударная волна, от первого залпа, обогнёт земной шар несколько раз и окончательно разрушит то что не разрушилось при первом залпе. Победителей не будет, некому будет бросать цветочки на танки.
Поэтому , ещё с советских времён, ядерное оружие это прежде всего: - оружие СДЕРЖИВАНИЯ.
Запад поэтому: - МОЛЧА наблюдает за Украиной и заливает её деньгами, оружием и военной техникой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16317
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:08
#199
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Расторгуев, ЛЮБЭ.
а на войне,как на войне...
комбат,батяня комбат ...

[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 19:22]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8925
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:10
#200
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Цитата:
ACROS:
Начальник Генерального Штаба

Так этого генерала взяли под стражу вроде, или не его?, Теперь две кнопки остались. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16317
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:10
#201
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Цитата:
ACROS:
на запчасти, на семена, на гербициды,


будущее страны важнее гербицидов и семян.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
867
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:13
#202
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Цитата:
alex_60:
асторгуев, ЛЮБЭ.

Москва, Лужники
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8925
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:13
#203
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Цитата:
ACROS:
Запад поэтому: - МОЛЧА наблюдает за Украиной и заливает её деньгами, оружием и военной техникой.

Вот именно. А если бы они там строили санатории, больницы, школы и развивали промышленность, то и вопросов бы не было. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16317
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:13
#204
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Цитата:
гражданин СССР:
Москва, Лужники


да
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16317
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:18
#205
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скажут собрали под дулами автоматов.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 19:37]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1065
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:52
#206
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Цитата:
ACROS: УЖЕ ПРОИЗОШЛО: - девальвация тенге и рубля; рост на все товары с первой по десятой необходимости; рост на авто, на запчасти, на семена, на гербициды, на жильё .........рост цен на ВСЁ и на ВСЯ.

Боевые действия на Украине назначили триггером роста цен.
А теперь вместе подумаем.
Триллионы необеспеченных долларов и евро влияют на мировые цены?
Или не влияют?
Или влияют меньше, чем боевые действия на Украине?
Подумали? А теперь ещё немного напряжём кору головного мозга.
Если бы не было на Украине боевых действий, цены остались бы на прежнем уровне?
И когда бы случился обвал? Через неделю? Через месяц? Три месяца?
И сколько триллионов ещё бы вбросили за эти три месяца?
Может, через полгода было бы несколько раз хуже и тяжелее.
Нам тоже пора отвязываться от доллара и евро.
Вот только производить для этого нужно всё больше и больше разнообразной продукции.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8925
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 20:20
#207
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На маил.ру хотел посмотреть концерт в Лужниках, несколько минут назад заблокировали трансляцию. :-x Вот это почти всё, что можно сказать о свободе слова в европе.
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