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"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
N
Я робот(Пользователи)
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"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 18:57
в Москве в Лужниках концерт.
чую, Путин
скоро выйдет.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 19:36]
чую, Путин
скоро выйдет.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 19:36]
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 18:58
Газманов на сцене.
"Господа,офицеры,..
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 18:59]
"Господа,офицеры,..
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 18:59]
(Полноправные пользователи)
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"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:06
Цитата:
Только что по немецкому "первому" смотрел короткий репортаж. С Газмановым, кучей народа с флагами России.
alex_60:
Газманов на сцене. "Господа,офицеры,..
Газманов на сцене. "Господа,офицеры,..
Только что по немецкому "первому" смотрел короткий репортаж. С Газмановым, кучей народа с флагами России.
A
(Полноправные пользователи)
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- 2886
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:07
Цитата:
Как в головах, вы как будто живёте на другой планете: - УЖЕ ПРОИЗОШЛО: - девальвация тенге и рубля; рост на все товары с первой по десятой необходимости; рост на авто, на запчасти, на семена, на гербициды, на жильё - наверное мне легче не писать чем писать на что подорожало - и это подорожание ощущают все люди и россияне и казахи и иностранцы пишущие в этом чате, наверное и вы лично ощутили этот рост цен на ВСЁ и на ВСЯ. Это ещё листики, цветочки впереди, мы ещё на старых, довоенных, запасах.
Цитата:
Насколько я знаю, по крайней мере нас так учили в Советском Союзе: - одновременно нажимаются ТРИ кнопки:
- Верховный Главнокомандующий
- Министр Обороны
- Начальник Генерального Штаба
Одновременно осуществляется залп с ТРИАДЫ находящейся на ПОСТОЯННОМ боевом дежурстве; взлетают ТЫСЯЧИ ракет и каждая уже запрограммирована и уже нацелена на определённый город и военную базу НАТО и США.
Поэтому существует только, по ещё советской доктрине: ПЕРВЫЙ залп, второго залпа уже НЕ БУДЕТ ни с той ни с этой стороны. Мощнейшая ударная волна, от первого залпа, обогнёт земной шар несколько раз и окончательно разрушит то что не разрушилось при первом залпе. Победителей не будет, некому будет бросать цветочки на танки.
Поэтому , ещё с советских времён, ядерное оружие это прежде всего: - оружие СДЕРЖИВАНИЯ.
Запад поэтому: - МОЛЧА наблюдает за Украиной и заливает её деньгами, оружием и военной техникой.
Маркс:
а не на самом деле.
а не на самом деле.
Как в головах, вы как будто живёте на другой планете: - УЖЕ ПРОИЗОШЛО: - девальвация тенге и рубля; рост на все товары с первой по десятой необходимости; рост на авто, на запчасти, на семена, на гербициды, на жильё - наверное мне легче не писать чем писать на что подорожало - и это подорожание ощущают все люди и россияне и казахи и иностранцы пишущие в этом чате, наверное и вы лично ощутили этот рост цен на ВСЁ и на ВСЯ. Это ещё листики, цветочки впереди, мы ещё на старых, довоенных, запасах.
Цитата:
alex_60:
что это не так. поэтому например и подводные лодки плавают вокруг америки.
что это не так. поэтому например и подводные лодки плавают вокруг америки.
Насколько я знаю, по крайней мере нас так учили в Советском Союзе: - одновременно нажимаются ТРИ кнопки:
- Верховный Главнокомандующий
- Министр Обороны
- Начальник Генерального Штаба
Одновременно осуществляется залп с ТРИАДЫ находящейся на ПОСТОЯННОМ боевом дежурстве; взлетают ТЫСЯЧИ ракет и каждая уже запрограммирована и уже нацелена на определённый город и военную базу НАТО и США.
Поэтому существует только, по ещё советской доктрине: ПЕРВЫЙ залп, второго залпа уже НЕ БУДЕТ ни с той ни с этой стороны. Мощнейшая ударная волна, от первого залпа, обогнёт земной шар несколько раз и окончательно разрушит то что не разрушилось при первом залпе. Победителей не будет, некому будет бросать цветочки на танки.
Поэтому , ещё с советских времён, ядерное оружие это прежде всего: - оружие СДЕРЖИВАНИЯ.
Запад поэтому: - МОЛЧА наблюдает за Украиной и заливает её деньгами, оружием и военной техникой.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:08
Расторгуев, ЛЮБЭ.
а на войне,как на войне...
комбат,батяня комбат ...
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 19:22]
а на войне,как на войне...
комбат,батяня комбат ...
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 19:22]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- Сообщений:
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"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:10
Цитата:
Так этого генерала взяли под стражу вроде, или не его?, Теперь две кнопки остались.
ACROS:
Начальник Генерального Штаба
Начальник Генерального Штаба
Так этого генерала взяли под стражу вроде, или не его?, Теперь две кнопки остались.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:10
Цитата:
будущее страны важнее гербицидов и семян.
ACROS:
на запчасти, на семена, на гербициды,
на запчасти, на семена, на гербициды,
будущее страны важнее гербицидов и семян.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 867
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:13
Цитата:
Москва, Лужники
alex_60:
асторгуев, ЛЮБЭ.
асторгуев, ЛЮБЭ.
Москва, Лужники
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8925
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:13
Цитата:
Вот именно. А если бы они там строили санатории, больницы, школы и развивали промышленность, то и вопросов бы не было.
ACROS:
Запад поэтому: - МОЛЧА наблюдает за Украиной и заливает её деньгами, оружием и военной техникой.
Запад поэтому: - МОЛЧА наблюдает за Украиной и заливает её деньгами, оружием и военной техникой.
Вот именно. А если бы они там строили санатории, больницы, школы и развивали промышленность, то и вопросов бы не было.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:13
Цитата:
да
гражданин СССР:
Москва, Лужники
Москва, Лужники
да
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:18
скажут собрали под дулами автоматов.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 19:37]
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 19:37]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 26.08.21
- Сообщений:
- 1065
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 19:52
Цитата:
Боевые действия на Украине назначили триггером роста цен.
А теперь вместе подумаем.
Триллионы необеспеченных долларов и евро влияют на мировые цены?
Или не влияют?
Или влияют меньше, чем боевые действия на Украине?
Подумали? А теперь ещё немного напряжём кору головного мозга.
Если бы не было на Украине боевых действий, цены остались бы на прежнем уровне?
И когда бы случился обвал? Через неделю? Через месяц? Три месяца?
И сколько триллионов ещё бы вбросили за эти три месяца?
Может, через полгода было бы несколько раз хуже и тяжелее.
Нам тоже пора отвязываться от доллара и евро.
Вот только производить для этого нужно всё больше и больше разнообразной продукции.
ACROS: УЖЕ ПРОИЗОШЛО: - девальвация тенге и рубля; рост на все товары с первой по десятой необходимости; рост на авто, на запчасти, на семена, на гербициды, на жильё .........рост цен на ВСЁ и на ВСЯ.
Боевые действия на Украине назначили триггером роста цен.
А теперь вместе подумаем.
Триллионы необеспеченных долларов и евро влияют на мировые цены?
Или не влияют?
Или влияют меньше, чем боевые действия на Украине?
Подумали? А теперь ещё немного напряжём кору головного мозга.
Если бы не было на Украине боевых действий, цены остались бы на прежнем уровне?
И когда бы случился обвал? Через неделю? Через месяц? Три месяца?
И сколько триллионов ещё бы вбросили за эти три месяца?
Может, через полгода было бы несколько раз хуже и тяжелее.
Нам тоже пора отвязываться от доллара и евро.
Вот только производить для этого нужно всё больше и больше разнообразной продукции.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8925
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 20:20
На маил.ру хотел посмотреть концерт в Лужниках, несколько минут назад заблокировали трансляцию. Вот это почти всё, что можно сказать о свободе слова в европе.
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