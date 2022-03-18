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Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре Костаная
Баурсаки и конфеты в честь Наурыза раздавали в центре Костаная
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