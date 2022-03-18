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≡ «Приходит к своему концу» - Итоги вакцинации от КВИ подвели в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43816
«Приходит к своему концу» - Итоги вакцинации от КВИ подвели в Костанайской области
Отправлено: 18.03.22 - 20:10
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На 17 марта в области зарегистрировано всего 4 случая заражения КВИ, из них 3, то есть 75%, - это дети. Об этом сообщил сегодня, 18 марта на очередном брифинге по вакцинации в РСК заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2729
Re: «Приходит к своему концу» - Итоги вакцинации от КВИ подвели...
Отправлено: 18.03.22 - 20:10
#1
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