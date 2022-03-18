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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43814
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
865
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 18:50
#15
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Цитата:
Victor Yang:
данной новости удивительного нет.

По мне так само существование таких новостей удивительно. Что должно быть в голове у того комерса, который снарядил и отправил целый состав вагонов с заведомо запрещёнными к вывозу товарами?
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
866
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 18:55
#16
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В очередной раз убеждаюсь в неадекватности русофобов))) Какие пессимистические прогнозы для России. Тут можно сказать одно - Дурень думкой богатеет)))
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
174
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 18:55
#17
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Цитата:
Mr_negotive:
Вводить ответные меры и перекрывать им по полной кислород на нашей границе.

И что Казахстан может перекрыть России. Самому интересно.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
174
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 18:58
#18
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Цитата:
arman_kst:
По нефти - строить канал, закупить больше грузовых кораблей для транспортировки в порта.

Канал через Кавказские горы. Вы сказочник.
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