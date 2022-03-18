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По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 марта, на территории области осадков не ожидается, на севере и северо-западе будет туман. В воскресенье и понедельник, 20-21 марта на севере области прогнозируется снег с низовой метелью, на востоке - туман. В Костанае 19-20 марта осадков не ожидается, 21 марта пройдет снег, возможна низовая метель.