Прогноз на 5 дней
небольшой снег-9°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
Страница 13 из 14«1...11121314»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43814
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
Читать новость

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15102
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 09:08
#180
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И пусть Украина : - уходит и в НАТО и в ЕС, и пусть в каждом селе - стоит база НАТО с ракетами - это их дела

Ничего подобного. Именно это и нельзя допустить. Именно поэтому началась эта операция. И именно так отвечает НАТО на запросы России о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Но НАТО не слышал их. Услышит так.

Цитата:
ACROS:
Живут же россияне ссоседями с враждебными такими же нацисткими, милитаризованными натовскими государствами, странами Балтии, и ничего, точно так же будут жить и с Украиной.

Дело не только в самом факте наличия вооружения НАТО в соседней стране. Дело ещё и в количестве таких стран. Из одной страны удар ещё можно отразить оперативно, из нескольких одновременно - уже сложнее.
Цитата:
ACROS:
Россия проиграла эту бессмысленную и бестолковую войнушку

Почему проиграла? Зеленский уже заявил что в НАТО Украина никогда не будет. Это значит что одна из целей уже достигнута.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1830
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 18.03.22 - 12:43
#181
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Ещё раз, спасибо за комплимент, польщён .

Ты слово пропустил - якобы.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1830
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 18.03.22 - 12:47
#182
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
си ля ви.

Мсье ещё и на французском разговаривает?! Чувствуется североказахстанский акцент - "си ля ви"! А надо бы - "сЕ ля ви!"
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1830
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 18.03.22 - 12:50
#183
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
ACROS: я тоже повторюсь: ". Если часто повторять "халва", во рту слаще не станет!

Нашему Байдену подкрепление. Осталось начать ссылки прикреплять с собой любимым.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2885
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:07
#184
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
И не забудьте перечислить выигранное, в результате победы...


Все проиграли, весь мир проиграл, но Россия в первую очередь.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2885
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:14
#185
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Зеленский уже заявил что в НАТО Украина никогда не будет.


В 2014 году, они тоже лапшу на уши навешали Януковичу, и после этого всё и понеслось; точно так же и Зеленский лапшу вешает Путину насчёт не вступления в НАТО.

Украина - потерянная страна для России- это кровные враги по крайней мере на ближайшие 100 лет.

Кстати: Зеленского выдвинули за яростное отстаивание интересов своей страны перед агрессором на Нобелевскую премию
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2885
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:22
#186
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Из одной страны удар ещё можно отразить оперативно, из нескольких одновременно - уже сложнее


Вы наверное не служили в армии: - я служил ком.взвода, ещё в Советской Армии: - есть ракеты с разделяющими боеголовками - они полетят туда куда вы запрограммируете - хоть в Литву, хоть в Украину, хоть в Америку. Тут главное как в игре: "Сто к одному" - успеть нажать первым, вторым уже нажимать бесполезно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16309
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:29
#187
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Россия в первую очередь.


опять вы со своей мантрой.
все будет хорошо.
а вот то что проиграли сшанато ,
тут и говорить не о чем.


Цитата:
ACROS:
точно так же и Зеленский лапшу вешает Путину насчёт не вступления в НАТО.



ВВП ,тоже как и вы, понимает это.
поэтому все будет вестись неторопясь,с учетом минимальных потерь среди жителей,и продолжаться до капитуляции неонацистов..

Цитата:
ACROS:
Зеленского выдвинули за яростное отстаивание интересов своей страны перед агрессором на Нобелевскую премию


европейские неонацисты и выдвинули.
правда срок подачи заявок закончился.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 15:33]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16309
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:38
#188
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
успеть нажать первым, вторым уже нажимать бесполезно.


в том то и дело , что это не так.
поэтому например и подводные лодки плавают вокруг америки.

еще в 1985 г. СССР и США подписали документ о невозможности победы
в ядерной войне.
Тогда это стало отправной точкой для реального разоружения .
В совместной декларации после встречи Путина и Байдена
прошлым летом в Женеве повторяется положения документа 1985 г.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 15:51]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15102
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:38
#189
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
есть ракеты с разделяющими боеголовками - они полетят туда куда вы запрограммируете - хоть в Литву, хоть в Украину, хоть в Америку.

Речь идет про системы ПВО РФ - как они среагируют на одновременную атаку с разных сторон.
Цитата:
ACROS:
Украина - потерянная страна для России

Рано ещё говорить "гоп". Если бы власти России так думали - они бы ни за что не пошли на такой шаг.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1873
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:59
#190
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Все проиграли, весь мир проиграл, но Россия в первую очередь.

Напомнило случай. Препод на экзамене говорит однокурснику: "Ставлю Вам очень дохлую троечку". Однокурсник посмотрел в зачетку и говорит: "А на вид нисколько от других не отличается". Это к тому, что пока все проигрыши и выигрыши существуют только в головах, а не на самом деле.
Цитата:
ACROS:
Украина - потерянная страна для России- это кровные враги по крайней мере на ближайшие 100 лет.

Про Чечню точно так же говорили.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2885
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 18:33
#191
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Чечню точно так же говорили.


Если Путин залил бы деньгами хотя бы с 2008 года Украину как заливает сейчас Чечню, то может и не было бы и Евромайдана и нынешней войны.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8921
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 18:39
#192
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Если Путин залил бы деньгами хотя бы с 2008 года Украину как заливает сейчас Чечню, то может и не было бы и Евромайдана и нынешней войны.

Так было всё это. :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16309
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 18:51
#193
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Севастополе праздник. концерт идет
много гостей.
Спортсмены, Машков смотрю , Певцов..
Собянин. много известных людей России.
под лозунгом идет мероприятие-
за мир без нацизма.
Гагарина поет сейчас.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16309
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 18:56
#194
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понять почему полоумного старика ,забывающего
кто он и что.
выбрали. эти, ели двигающие мозгом типа пелоси.
это дано только идиотам.
европу жалко, позорище какое то.
встать,лечь.
встали, легли..
Профайл
Страница 13 из 14«1...11121314»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS