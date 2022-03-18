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Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43814
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 920
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
Ну и зря. Сами себе яму ещё больше роют.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 319
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:00
Вводить ответные меры и перекрывать им по полной кислород на нашей границе. Без разговоров. И пусть сколько угодно орут и воют. Союзнички так себя не ведут и не подставляют под удар своих союзников. Сами нарешали - пусть сами всё и расхлёбывают. А границу надо закрывать и показывать свой суверенитет. Хватит миндальничать с Путиным.
Кровавый диктатор, развязывающий войны с соседями, заявляющий во всеуслышание о великорусском шовинизме и откровенном фашизме, другом быть никак не может. Надо вещи называть своими именами - он враг.
Но, видимо, Токаев прокремлёвский. Это не казахстанский президент. Это наместник России у нас.
Кровавый диктатор, развязывающий войны с соседями, заявляющий во всеуслышание о великорусском шовинизме и откровенном фашизме, другом быть никак не может. Надо вещи называть своими именами - он враг.
Но, видимо, Токаев прокремлёвский. Это не казахстанский президент. Это наместник России у нас.
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:07
Цитата:
Зачем? Им сейчас не легко! Они защищают свой рынок.Сахар им поставляла Украина и с Запада В свете последних событии дефицит сахара будет только увеличиваться.Санкции будут делать своё чёрное дело. Страдать будет простой народ.
Mr_negotive:
Вводить ответные меры и перекрывать им по полной кислород на нашей границе.
Вводить ответные меры и перекрывать им по полной кислород на нашей границе.
Зачем? Им сейчас не легко! Они защищают свой рынок.Сахар им поставляла Украина и с Запада В свете последних событии дефицит сахара будет только увеличиваться.Санкции будут делать своё чёрное дело. Страдать будет простой народ.
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:08
Ну всё, вчкушка будет лапу сосать, а её родственники в Златоусте пить чай с сахаром.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 207
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:11
Там очень большой перечень. Кстати в Беларусь открыли вывоз.
Подача заявления на вывоз в бумажном варианте в Москве
[Исправлено: YESNO, 18.03.2022 - 17:13]
Подача заявления на вывоз в бумажном варианте в Москве
[Исправлено: YESNO, 18.03.2022 - 17:13]
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:13
Цитата:
А шо ты так кипятком не сс...л, когда Казахстан вводил запрет:
Совместным приказом министра сельского хозяйства РК и министра финансов РК от 10 января 2022 года введен запрет на вывоз сельхозпродукции.В частности, введен запрет на вывоз картофеля и моркови сроком на три месяца, передает Zakon.kz.Также сообщалось о введении запрета на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз сроком на 6 месяцев.
В своём глазу то не видим?
Mr_negotive:
Союзнички так себя не ведут
Союзнички так себя не ведут
А шо ты так кипятком не сс...л, когда Казахстан вводил запрет:
Совместным приказом министра сельского хозяйства РК и министра финансов РК от 10 января 2022 года введен запрет на вывоз сельхозпродукции.В частности, введен запрет на вывоз картофеля и моркови сроком на три месяца, передает Zakon.kz.Также сообщалось о введении запрета на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз сроком на 6 месяцев.
В своём глазу то не видим?
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:14
У России проблемах поставки лекарств из Украины. Большой ассортимент поставлялся из Индии запасы заканчиваются. Экономить на лечении людей не получиться.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2427
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:16
9 тонн телевизоров.. это круто!! Зомбоящики нужны сейчас россиянам очень остро!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12185
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:46
Цитата:
Ну всё у одичавшей нацшизы этого сайта свисток на чайнике теперь разрываться будет!
Будут друг друга подогревать в нацугаре и раскаляться как забытые сковородки.
В Европе кстати тоже поляки не могут своих яблок больше квоты продать, но там квоты - предмет обсуждения, торгов и дискуссий.
Эти же дикари по обе стороны будут по коммунистически вводить запреты махая законами налево и направо.
Кто после этого будет производить продукцию, после дурацких обоюдных запретов безумных чиновников?
Да десять раз просчитают риски, заложат эти форс-мажоры, и либо не будут просто производить то, что можно экспортировать, либо производить будут мало, а если малые объемы не выгодны, то просто сворачивать.
Привет феодализм!
Но есть светлая надежда, что в ответ запретят вывоз единственного успешного производства - деревогрызущих одичалых дикарей из акиматов. По статье запрет вывоза деревообрабатывающих механизмов и опилок.
yudjin: А шо ты так кипятком не сс...л, когда Казахстан вводил запрет:
Ну всё у одичавшей нацшизы этого сайта свисток на чайнике теперь разрываться будет!
Будут друг друга подогревать в нацугаре и раскаляться как забытые сковородки.
В Европе кстати тоже поляки не могут своих яблок больше квоты продать, но там квоты - предмет обсуждения, торгов и дискуссий.
Эти же дикари по обе стороны будут по коммунистически вводить запреты махая законами налево и направо.
Кто после этого будет производить продукцию, после дурацких обоюдных запретов безумных чиновников?
Да десять раз просчитают риски, заложат эти форс-мажоры, и либо не будут просто производить то, что можно экспортировать, либо производить будут мало, а если малые объемы не выгодны, то просто сворачивать.
Привет феодализм!
Но есть светлая надежда, что в ответ запретят вывоз единственного успешного производства - деревогрызущих одичалых дикарей из акиматов. По статье запрет вывоза деревообрабатывающих механизмов и опилок.
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:53
Запредельная концентрация русофобов в ветке. Прям необычно. Обеспокоены отсутствием импорта, причем приказ о запрете экспорта этих товаров из РФ вышел относительно давно и ничего в данной новости удивительного нет.
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:55
Цитата:
Вот возможно бесполезно, но всё же спрошу. Почему зря-то? Товар останется в стране и это не какие-то условные деньги, а именно потребляемый товар. Причем техника в Россию не прибудет, а продукты будут потребляться собственным населением. Почему зря? В чем яма? Не вижу логики.
Сабыр:
Ну и зря. Сами себе яму ещё больше роют.
Ну и зря. Сами себе яму ещё больше роют.
Вот возможно бесполезно, но всё же спрошу. Почему зря-то? Товар останется в стране и это не какие-то условные деньги, а именно потребляемый товар. Причем техника в Россию не прибудет, а продукты будут потребляться собственным населением. Почему зря? В чем яма? Не вижу логики.
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 16.03.20
- Сообщений:
- 40
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 18:25
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 775
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 18:27
Надо по-тихому прорабатывать альтернативные каналы поставок через запад Казахстана. По нефти - строить канал, закупить больше грузовых кораблей для транспортировки в порта.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8921
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 18:46
Вот тоже не понимаю, для чего и кто распространяет такие новостные ленты? В германии тоже по многим каналом кричат об уже подорожавших и от тех, что в скором времени подорожать могут. Ну естественно долбоящеры посметали или посметают, то что ещё не сметено с полок. Остаются только дорогостоящие продукты питания. Зачем сеять панику? Разговаривал со знакомым, работает в сети поставок. Говорит склады полные, поставки регулярные, а в магазинах полки пустеют моментально. Хомячков ещё никто не отменял.
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