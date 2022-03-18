Отправлено: - 17:55

Сабыр:

Ну и зря. Сами себе яму ещё больше роют.

Цитата:Вот возможно бесполезно, но всё же спрошу. Почему зря-то? Товар останется в стране и это не какие-то условные деньги, а именно потребляемый товар. Причем техника в Россию не прибудет, а продукты будут потребляться собственным населением. Почему зря? В чем яма? Не вижу логики.