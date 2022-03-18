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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43814
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
920
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
#1
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Ну и зря. Сами себе яму ещё больше роют.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
319
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:00
#2
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Вводить ответные меры и перекрывать им по полной кислород на нашей границе. Без разговоров. И пусть сколько угодно орут и воют. Союзнички так себя не ведут и не подставляют под удар своих союзников. Сами нарешали - пусть сами всё и расхлёбывают. А границу надо закрывать и показывать свой суверенитет. Хватит миндальничать с Путиным.

Кровавый диктатор, развязывающий войны с соседями, заявляющий во всеуслышание о великорусском шовинизме и откровенном фашизме, другом быть никак не может. Надо вещи называть своими именами - он враг.

Но, видимо, Токаев прокремлёвский. Это не казахстанский президент. Это наместник России у нас.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
766
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:07
#3
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Цитата:
Mr_negotive:
Вводить ответные меры и перекрывать им по полной кислород на нашей границе.

Зачем? Им сейчас не легко! Они защищают свой рынок.Сахар им поставляла Украина и с Запада В свете последних событии дефицит сахара будет только увеличиваться.Санкции будут делать своё чёрное дело. Страдать будет простой народ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8347
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:08
#4
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Ну всё, вчкушка будет лапу сосать, а её родственники в Златоусте пить чай с сахаром. :-P
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
207
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:11
#5
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Там очень большой перечень. Кстати в Беларусь открыли вывоз.
Подача заявления на вывоз в бумажном варианте в Москве :-) :-) :-)

[Исправлено: YESNO, 18.03.2022 - 17:13]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8347
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:13
#6
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Цитата:
Mr_negotive:
Союзнички так себя не ведут

А шо ты так кипятком не сс...л, когда Казахстан вводил запрет:
Совместным приказом министра сельского хозяйства РК и министра финансов РК от 10 января 2022 года введен запрет на вывоз сельхозпродукции.В частности, введен запрет на вывоз картофеля и моркови сроком на три месяца, передает Zakon.kz.Также сообщалось о введении запрета на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз сроком на 6 месяцев.

В своём глазу то не видим?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
766
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:14
#7
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У России проблемах поставки лекарств из Украины. Большой ассортимент поставлялся из Индии запасы заканчиваются. Экономить на лечении людей не получиться.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2427
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:16
#8
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9 тонн телевизоров.. это круто!! Зомбоящики нужны сейчас россиянам очень остро!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12185
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:46
#9
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Цитата:
yudjin: А шо ты так кипятком не сс...л, когда Казахстан вводил запрет:

Ну всё у одичавшей нацшизы этого сайта свисток на чайнике теперь разрываться будет!
Будут друг друга подогревать в нацугаре и раскаляться как забытые сковородки. :-)

В Европе кстати тоже поляки не могут своих яблок больше квоты продать, но там квоты - предмет обсуждения, торгов и дискуссий.
Эти же дикари по обе стороны будут по коммунистически вводить запреты махая законами налево и направо.
Кто после этого будет производить продукцию, после дурацких обоюдных запретов безумных чиновников?
Да десять раз просчитают риски, заложат эти форс-мажоры, и либо не будут просто производить то, что можно экспортировать, либо производить будут мало, а если малые объемы не выгодны, то просто сворачивать.

Привет феодализм!

Но есть светлая надежда, что в ответ запретят вывоз единственного успешного производства - деревогрызущих одичалых дикарей из акиматов. По статье запрет вывоза деревообрабатывающих механизмов и опилок. :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15102
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:53
#10
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Запредельная концентрация русофобов в ветке. Прям необычно. Обеспокоены отсутствием импорта, причем приказ о запрете экспорта этих товаров из РФ вышел относительно давно и ничего в данной новости удивительного нет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15102
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:55
#11
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Цитата:
Сабыр:
Ну и зря. Сами себе яму ещё больше роют.

Вот возможно бесполезно, но всё же спрошу. Почему зря-то? Товар останется в стране и это не какие-то условные деньги, а именно потребляемый товар. Причем техника в Россию не прибудет, а продукты будут потребляться собственным населением. Почему зря? В чем яма? Не вижу логики.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
40
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 18:25
#12
Комментарий проходит проверку.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
775
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 18:27
#13
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Надо по-тихому прорабатывать альтернативные каналы поставок через запад Казахстана. По нефти - строить канал, закупить больше грузовых кораблей для транспортировки в порта.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8921
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 18:46
#14
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Вот тоже не понимаю, для чего и кто распространяет такие новостные ленты? В германии тоже по многим каналом кричат об уже подорожавших и от тех, что в скором времени подорожать могут. Ну естественно долбоящеры посметали или посметают, то что ещё не сметено с полок. Остаются только дорогостоящие продукты питания. Зачем сеять панику? Разговаривал со знакомым, работает в сети поставок. Говорит склады полные, поставки регулярные, а в магазинах полки пустеют моментально. Хомячков ещё никто не отменял. :lol:
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