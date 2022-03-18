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≡ Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43813
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром и 2 вагона с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
920
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 16:32
#1
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Ну и зря. Сами себе яму ещё больше роют.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
319
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:00
#2
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Вводить ответные меры и перекрывать им по полной кислород на нашей границе. Без разговоров. И пусть сколько угодно орут и воют. Союзнички так себя не ведут и не подставляют под удар своих союзников. Сами нарешали - пусть сами всё и расхлёбывают. А границу надо закрывать и показывать свой суверенитет. Хватит миндальничать с Путиным.

Кровавый диктатор, развязывающий войны с соседями, заявляющий во всеуслышание о великорусском шовинизме и откровенном фашизме, другом быть никак не может. Надо вещи называть своими именами - он враг.

Но, видимо, Токаев прокремлёвский. Это не казахстанский президент. Это наместник России у нас.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
766
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:07
#3
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8347
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:08
#4
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Ну всё, вчкушка будет лапу сосать, а её родственники в Златоусте пить чай с сахаром. :-P
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
207
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:11
#5
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Там очень большой перечень. Кстати в Беларусь открыли вывоз.
Подача заявления на вывоз в бумажном варианте в Москве :-) :-) :-)

[Исправлено: YESNO, 18.03.2022 - 17:13]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8347
Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...
Отправлено: 18.03.22 - 17:13
#6
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Цитата:
Mr_negotive:
Союзнички так себя не ведут

А шо ты так кипятком не сс...л, когда Казахстан вводил запрет:
Совместным приказом министра сельского хозяйства РК и министра финансов РК от 10 января 2022 года введен запрет на вывоз сельхозпродукции.В частности, введен запрет на вывоз картофеля и моркови сроком на три месяца, передает Zakon.kz.Также сообщалось о введении запрета на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз сроком на 6 месяцев.

В своём глазу то не видим?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
766
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:14
#7
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2426
Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с сахаром и зерном
Отправлено: 18.03.22 - 17:16
#8
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