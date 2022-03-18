Re: Челябинские таможенники не выпустили в Казахстан вагоны с...

Отправлено: - 17:00

Вводить ответные меры и перекрывать им по полной кислород на нашей границе. Без разговоров. И пусть сколько угодно орут и воют. Союзнички так себя не ведут и не подставляют под удар своих союзников. Сами нарешали - пусть сами всё и расхлёбывают. А границу надо закрывать и показывать свой суверенитет. Хватит миндальничать с Путиным.



Кровавый диктатор, развязывающий войны с соседями, заявляющий во всеуслышание о великорусском шовинизме и откровенном фашизме, другом быть никак не может. Надо вещи называть своими именами - он враг.



Но, видимо, Токаев прокремлёвский. Это не казахстанский президент. Это наместник России у нас.