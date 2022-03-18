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≡ Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43813
Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 18.03.22 - 12:47
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Вторая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет незадолго до Наурыза уже в эту субботу, 19 марта. Об этом сообщается на сайте акима областного центра. Место проведения ярмарки как и прежде - проспект Аль-Фараби (Сити-Центр).
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
168
Re: Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в...
Отправлено: 18.03.22 - 12:47
#1
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Ещё одна ярмарка при -29, весна называется...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
773
Re: Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в...
Отправлено: 18.03.22 - 12:58
#2
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Цитата:
ladas:
Ещё одна ярмарка при -29, весна называется...

Наурыз здесь надо в апреле проводить, на юге в марте. Разница в погоде - месяц.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16305
Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 18.03.22 - 14:05
#3
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яйца то почем будут?
а то тема не раскрыта.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 14:15]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24501
Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 18.03.22 - 14:16
#4
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Цитата:
alex_60:
и да, яйца то почем будут?


А пасха, когда у вас?... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24501
Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 18.03.22 - 14:20
#5
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У нас, пасха с 15 по 18 апреля... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16305
Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 18.03.22 - 14:25
#6
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Цитата:
drakon:
У нас, пасха с 15 по 18 апреля...


17/24 апреля.
католики/православные.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1873
Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
Отправлено: 18.03.22 - 15:38
#7
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Цитата:
alex_60:
яйца то почем будут? а то тема не раскрыта.

Цены на рынке будут ниже рыночных.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24501
Re: Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в...
Отправлено: 18.03.22 - 15:47
#8
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Цитата:
Маркс:
Цены на рынке будут ниже рыночных.

На 15 - 20%... :lol: ;-)
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