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Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
Сельскохозяйственную ярмарку проведут перед Наурызом в Костанае
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