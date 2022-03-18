Отправлено: - 15:35

НГ:

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин пообещал наказать оптовиков, которые спровоцировали ажиотаж с сахаром в стране.



Цитата:Народ уже просто не знает, в какой валюте сохранять свои сбережения. Доллары и евро ограничили, да и что с ними будет дальше совершенно непонятно. Золото легко купить, но трудно продать. Недвижимость может подешеветь, особенно если вырастут цены на продовольствие. Остаются только продукты, без которых человек никаким образом обойтись не может. Но почти все продукты имеют срок хранения и для долгосрочного вложения капитала никоим образом не подходят.А вот сахар как раз является консервантом для других продуктов и поэтому может в чистом виде храниться вечно. Он не портится, не гниет, не высыхает. Нужны лишь складские помещения, которые не нужно обогревать и охлаждать. Сахар вполне бы подошел в качестве валютного резерва любому государству. Недаром стабфонд так любит инвестировать средства в этот замечательный продукт. На сегодняшний момент инвестиции в сахар гораздо выгоднее, чем долларовые накопления. Сейчас портфели пенсионного фонда повсеместно в прогаре, а если бы они вложились в сахарок, то были бы в шоколаде.