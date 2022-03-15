Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43812
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
Читать новость
Читать новость
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 09:08
Цитата:
Ничего подобного. Именно это и нельзя допустить. Именно поэтому началась эта операция. И именно так отвечает НАТО на запросы России о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Но НАТО не слышал их. Услышит так.
Цитата:
Дело не только в самом факте наличия вооружения НАТО в соседней стране. Дело ещё и в количестве таких стран. Из одной страны удар ещё можно отразить оперативно, из нескольких одновременно - уже сложнее.
Цитата:
Почему проиграла? Зеленский уже заявил что в НАТО Украина никогда не будет. Это значит что одна из целей уже достигнута.
ACROS:
И пусть Украина : - уходит и в НАТО и в ЕС, и пусть в каждом селе - стоит база НАТО с ракетами - это их дела
И пусть Украина : - уходит и в НАТО и в ЕС, и пусть в каждом селе - стоит база НАТО с ракетами - это их дела
Ничего подобного. Именно это и нельзя допустить. Именно поэтому началась эта операция. И именно так отвечает НАТО на запросы России о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Но НАТО не слышал их. Услышит так.
Цитата:
ACROS:
Живут же россияне ссоседями с враждебными такими же нацисткими, милитаризованными натовскими государствами, странами Балтии, и ничего, точно так же будут жить и с Украиной.
Живут же россияне ссоседями с враждебными такими же нацисткими, милитаризованными натовскими государствами, странами Балтии, и ничего, точно так же будут жить и с Украиной.
Дело не только в самом факте наличия вооружения НАТО в соседней стране. Дело ещё и в количестве таких стран. Из одной страны удар ещё можно отразить оперативно, из нескольких одновременно - уже сложнее.
Цитата:
ACROS:
Россия проиграла эту бессмысленную и бестолковую войнушку
Россия проиграла эту бессмысленную и бестолковую войнушку
Почему проиграла? Зеленский уже заявил что в НАТО Украина никогда не будет. Это значит что одна из целей уже достигнута.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 18.03.22 - 12:43
Цитата:
Ты слово пропустил - якобы.
ACROS:
Ещё раз, спасибо за комплимент, польщён .
Ещё раз, спасибо за комплимент, польщён .
Ты слово пропустил - якобы.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 18.03.22 - 12:47
Цитата:
Мсье ещё и на французском разговаривает?! Чувствуется североказахстанский акцент - "си ля ви"! А надо бы - "сЕ ля ви!"
ACROS:
си ля ви.
си ля ви.
Мсье ещё и на французском разговаривает?! Чувствуется североказахстанский акцент - "си ля ви"! А надо бы - "сЕ ля ви!"
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 18.03.22 - 12:50
Цитата:
Нашему Байдену подкрепление. Осталось начать ссылки прикреплять с собой любимым.
Don Julio:
ACROS: я тоже повторюсь: ". Если часто повторять "халва", во рту слаще не станет!
ACROS: я тоже повторюсь: ". Если часто повторять "халва", во рту слаще не станет!
Нашему Байдену подкрепление. Осталось начать ссылки прикреплять с собой любимым.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:07
Цитата:
Все проиграли, весь мир проиграл, но Россия в первую очередь.
Don Julio:
И не забудьте перечислить выигранное, в результате победы...
И не забудьте перечислить выигранное, в результате победы...
Все проиграли, весь мир проиграл, но Россия в первую очередь.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:14
Цитата:
В 2014 году, они тоже лапшу на уши навешали Януковичу, и после этого всё и понеслось; точно так же и Зеленский лапшу вешает Путину насчёт не вступления в НАТО.
Украина - потерянная страна для России- это кровные враги по крайней мере на ближайшие 100 лет.
Кстати: Зеленского выдвинули за яростное отстаивание интересов своей страны перед агрессором на Нобелевскую премию
Victor Yang:
Зеленский уже заявил что в НАТО Украина никогда не будет.
Зеленский уже заявил что в НАТО Украина никогда не будет.
В 2014 году, они тоже лапшу на уши навешали Януковичу, и после этого всё и понеслось; точно так же и Зеленский лапшу вешает Путину насчёт не вступления в НАТО.
Украина - потерянная страна для России- это кровные враги по крайней мере на ближайшие 100 лет.
Кстати: Зеленского выдвинули за яростное отстаивание интересов своей страны перед агрессором на Нобелевскую премию
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:22
Цитата:
Вы наверное не служили в армии: - я служил ком.взвода, ещё в Советской Армии: - есть ракеты с разделяющими боеголовками - они полетят туда куда вы запрограммируете - хоть в Литву, хоть в Украину, хоть в Америку. Тут главное как в игре: "Сто к одному" - успеть нажать первым, вторым уже нажимать бесполезно.
Victor Yang:
Из одной страны удар ещё можно отразить оперативно, из нескольких одновременно - уже сложнее
Из одной страны удар ещё можно отразить оперативно, из нескольких одновременно - уже сложнее
Вы наверное не служили в армии: - я служил ком.взвода, ещё в Советской Армии: - есть ракеты с разделяющими боеголовками - они полетят туда куда вы запрограммируете - хоть в Литву, хоть в Украину, хоть в Америку. Тут главное как в игре: "Сто к одному" - успеть нажать первым, вторым уже нажимать бесполезно.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16305
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:29
Цитата:
опять вы со своей мантрой.
все будет хорошо.
а вот то что проиграли сшанато ,
тут и говорить не о чем.
Цитата:
ВВП ,тоже как и вы, понимает это.
поэтому все будет вестись неторопясь,с учетом минимальных потерь среди жителей,и продолжаться до капитуляции неонацистов..
Цитата:
европейские неонацисты и выдвинули.
правда срок подачи заявок закончился.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 15:33]
ACROS:
Россия в первую очередь.
Россия в первую очередь.
опять вы со своей мантрой.
все будет хорошо.
а вот то что проиграли сшанато ,
тут и говорить не о чем.
Цитата:
ACROS:
точно так же и Зеленский лапшу вешает Путину насчёт не вступления в НАТО.
точно так же и Зеленский лапшу вешает Путину насчёт не вступления в НАТО.
ВВП ,тоже как и вы, понимает это.
поэтому все будет вестись неторопясь,с учетом минимальных потерь среди жителей,и продолжаться до капитуляции неонацистов..
Цитата:
ACROS:
Зеленского выдвинули за яростное отстаивание интересов своей страны перед агрессором на Нобелевскую премию
Зеленского выдвинули за яростное отстаивание интересов своей страны перед агрессором на Нобелевскую премию
европейские неонацисты и выдвинули.
правда срок подачи заявок закончился.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 15:33]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16305
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:38
Цитата:
в том то и дело , что это не так.
поэтому например и подводные лодки плавают вокруг америки.
ACROS:
успеть нажать первым, вторым уже нажимать бесполезно.
успеть нажать первым, вторым уже нажимать бесполезно.
в том то и дело , что это не так.
поэтому например и подводные лодки плавают вокруг америки.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 15:38
Цитата:
Речь идет про системы ПВО РФ - как они среагируют на одновременную атаку с разных сторон.
Цитата:
Рано ещё говорить "гоп". Если бы власти России так думали - они бы ни за что не пошли на такой шаг.
ACROS:
есть ракеты с разделяющими боеголовками - они полетят туда куда вы запрограммируете - хоть в Литву, хоть в Украину, хоть в Америку.
есть ракеты с разделяющими боеголовками - они полетят туда куда вы запрограммируете - хоть в Литву, хоть в Украину, хоть в Америку.
Речь идет про системы ПВО РФ - как они среагируют на одновременную атаку с разных сторон.
Цитата:
ACROS:
Украина - потерянная страна для России
Украина - потерянная страна для России
Рано ещё говорить "гоп". Если бы власти России так думали - они бы ни за что не пошли на такой шаг.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: drakon, Маркс, alex_60, Victor Yang
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать