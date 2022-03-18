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≡ Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43812
Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане
Отправлено: 18.03.22 - 14:28
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Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в кулуарах правительства заявил, что производство сахара в Казахстане увеличат до 80%, а также сообщил, что планируется строительство еще одного завода по производству сахара на юге страны.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
65
Re: Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане
Отправлено: 18.03.22 - 14:28
#1
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Лучше бы Ледовый дворец построили или бассейн на эти деньги.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
153
Re: Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане
Отправлено: 18.03.22 - 14:48
#2
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А где сахарный завод в Петропавловске, который планировали запустить осенью 2017 года?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24500
Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане
Отправлено: 18.03.22 - 14:54
#3
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Цитата:
ZXC:
А где сахарный завод в Петропавловске,

Наверное мешки, для сахара - выпускает... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5149
Re: Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане
Отправлено: 18.03.22 - 15:03
#4
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Столько времени всё только планируют, а толку нет. Вон из-за газа какая буча была, и всё это в аграрной стране и земли навалом и работяг, плохое руководство в стране только понты и не более.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2884
Re: Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане
Отправлено: 18.03.22 - 15:25
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
, плохое руководство в стране только понты и не более.


Плохое это: - которое тридцать лет рулило, или нынешнее ??
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1872
Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане
Отправлено: 18.03.22 - 15:35
#6
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Цитата:
НГ:
Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин пообещал наказать оптовиков, которые спровоцировали ажиотаж с сахаром в стране.

Народ уже просто не знает, в какой валюте сохранять свои сбережения. Доллары и евро ограничили, да и что с ними будет дальше совершенно непонятно. Золото легко купить, но трудно продать. Недвижимость может подешеветь, особенно если вырастут цены на продовольствие. Остаются только продукты, без которых человек никаким образом обойтись не может. Но почти все продукты имеют срок хранения и для долгосрочного вложения капитала никоим образом не подходят.

А вот сахар как раз является консервантом для других продуктов и поэтому может в чистом виде храниться вечно. Он не портится, не гниет, не высыхает. Нужны лишь складские помещения, которые не нужно обогревать и охлаждать. Сахар вполне бы подошел в качестве валютного резерва любому государству. Недаром стабфонд так любит инвестировать средства в этот замечательный продукт. На сегодняшний момент инвестиции в сахар гораздо выгоднее, чем долларовые накопления. Сейчас портфели пенсионного фонда повсеместно в прогаре, а если бы они вложились в сахарок, то были бы в шоколаде.
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