Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Строгий режим и 5 млн тенге - Приговор по делу об убийстве экс-полицейским стоматолога вынесли в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43811
Строгий режим и 5 млн тенге - Приговор по делу об убийстве экс-полицейским стоматолога вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.03.22 - 12:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор бывшему сотруднику департамента полиции Костанайской области Руслану КЛЫШЕВУ вынесли в СМУС сегодня, 18 марта. Он признан виновным в убийстве своего одноклассника, известного в городе стоматолога Ермека Омарова.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24496
Re: Строгий режим и 5 млн тенге - Приговор по делу об убийстве...
Отправлено: 18.03.22 - 12:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный, такой - приговор... 8-) :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24496
Re: Строгий режим и 5 млн тенге - Приговор по делу об убийстве...
Отправлено: 18.03.22 - 13:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Клышев не принимал присягу в ДП области,

Цитата:

хотя имел звание майора.


В КОстанае и такое - возможно...
:lol: :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16300
Строгий режим и 5 млн тенге - Приговор по делу об убийстве экс-полицейским стоматолога вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.03.22 - 13:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
любимая тема Дракона.
убийства,суды.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS