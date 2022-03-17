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≡ Дай бог здоровья, то ли ума. Об ЖКХ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43807
Дай бог здоровья, то ли ума. Об ЖКХ
Отправлено: 17.03.22 - 17:22
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Приветствую вас дорогие товарищи.

Честно, давно ждал от НГ репортажа, назависимого, честного, объективного о состоянии дорог, тротуаров и внутридомовых территорий. Не дождался, сам пишу, так что простите может за какой не литературный слог.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2880
Re: Дай бог здоровья, то ли ума. Об ЖКХ
Отправлено: 17.03.22 - 17:22
#1
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Цитата://куда написать жалобы//

Сходите на приём в "Нур-О...", пардон "Аманат": - партия сейчас на перепутье:- её и лидер бросает и местный аким, соответственно и финансирование уменьшится и задачи уже новые перед ней- ей сейчас нужны свежие идеи, пусть спустится с заоблачных высот и займётся политикой "мелких, но нужных дел" - например, косяков ЖКХ: - очисткой тротуаров от наледи; расширение проезжей части и так далее.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12184
Дай бог здоровья, то ли ума. Об ЖКХ
Отправлено: 17.03.22 - 23:08
#2
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Цитата:
Честно, давно ждал от НГ репортажа, назависимого, честного, объективного о состоянии дорог, тротуаров и внутридомовых территорий.

Это уже не та газета. Скоро тут объедки отбивать станут, которые жулики ленинскому пути кидают с восьмого этажа. :lol:
Присылали мне сообщения в телеге: "опубликуй, что пенсионерам очень трудно ходить по этим ледяным надолбам к магазину. Район Кривого вообще заброшенным выглядит там с нового года ничего ни разу не чистили. Тропинки с ледяными буграми"
Не верят уже люди этой газете.

[Исправлено: Серый волк, 17.03.2022 - 20:09]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12184
Дай бог здоровья, то ли ума. Об ЖКХ
Отправлено: 17.03.22 - 23:18
#3
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Нашел на эту тему нечто типа статьи.
Жуликов от ЖКХ конечно толком никто не ставил в тупик.
Просто константация факта, которая растает к концу марта на радость вороватому жулью.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
771
Re: Дай бог здоровья, то ли ума. Об ЖКХ
Отправлено: 18.03.22 - 09:32
#4
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Расширить дороги - сделать велополосы по бокам.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
38
Дай бог здоровья, то ли ума. Об ЖКХ
Отправлено: 18.03.22 - 11:38
#5
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Арман, чего ерничать, не видно этого безобразия? Отправил кстати ссылку на статью НГ в хабар, тенгри, информбюро. Может опубликуют да процесс пойдет. НГ спасибо кстати, только раньше бы)
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
38
Дай бог здоровья, то ли ума. Об ЖКХ
Отправлено: 18.03.22 - 11:45
#6
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Кстати да, Серый. Авось побыстрее растает,да попил поболее будет...но тут засада, морозы под 30)))
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
38
Дай бог здоровья, то ли ума. Об ЖКХ
Отправлено: 18.03.22 - 11:47
#7
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Акрос, не смешите!)) Ежели публичный дом не приносит дохода, не кровати надо двигать......
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