Отправлено: - 23:08

Честно, давно ждал от НГ репортажа, назависимого, честного, объективного о состоянии дорог, тротуаров и внутридомовых территорий.

[Исправлено: Серый волк, 17.03.2022 - 20:09]

Цитата:Это уже не та газета. Скоро тут объедки отбивать станут, которые жулики ленинскому пути кидают с восьмого этажа.Присылали мне сообщения в телеге: "опубликуй, что пенсионерам очень трудно ходить по этим ледяным надолбам к магазину. Район Кривого вообще заброшенным выглядит там с нового года ничего ни разу не чистили. Тропинки с ледяными буграми"Не верят уже люди этой газете.