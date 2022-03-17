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≡ Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43807
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 10:57
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11 марта на сайте Министерства образования и науки РК появилось сообщение о том, что Костанайский социально-технический университет им. З. Алдамжара будет закрыт. В тот же день на страничке университета в соцсетях ректор университета Кадыргали ДЖАМАНБАЛИН сообщил, что информация министерства недостоверна.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
219
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 13:32
#15
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Цитата:
maxsaf:
Как это повлияет

А вот так и влияет. Встал вопрос о ликвидации этого "эффективного" ВУЗа.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15098
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 22:05
#16
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Цитата:
maxsaf:
Так какое решение предлагаете? Позакрывать все частные лавочки (ибо одну-две закрыть бессмысленно)? Или все таки стараться тянуть их до уровня госов?

А почему это взаимоисключаемые решения? Установить критерии, не соответствует - закрыть. Тем кому дорог такой бизнес и он делает его не только ради денег - те пусть стараются. Хотя была вроде новость что в Казахстане скоро не будет дипломов государственного образца, а будет у каждого вуза свой - вот тогда у работодателей будут ассоциации.
А вообще - даже не знаю как решить такой вопрос. Я думаю что Казахстан пока не готов к частным вузам и вообще - высшее образование - на то и высшее, что не должно быть доступно всем поголовно и там должен быть большой конкурс, чтобы студенты по-настоящему ценили свое место и держались изо всех сил.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
814
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 22:23
#17
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Цитата:
Victor Yang:
А вообще - даже не знаю как решить такой вопрос. Я думаю что Казахстан пока не готов к частным вузам и вообще - высшее

Да, переименовать такие вузы в ПТУ, да и дело, с концом!
:lol:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4768
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 18.03.22 - 09:53
#18
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кто автор сего опусса? - не нашла . Или сайт ужесам генерирует тексту?
Перепроверять не пытались текст перед отправкой: слово "силабусы" - пишется "сиЛЛабусы"!!!! НЕ факт,что еще чего можно накопать при внимательном прочтении. Или стал важнее смысл, а грамотность на иных местах?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
409
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 18.03.22 - 10:07
#19
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Цитата:
Алиса:
опусса

опуССа? я просто обычный человек, стабильно читаю конечно книжки и все такое, но пока мне только опуС встречался
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15884
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 18.03.22 - 11:12
#20
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Цитата:
Skeptic:
А вот так и влияет. Встал вопрос о ликвидации этого "эффективного" ВУЗа.

Судя по тому, с чего начался весь сыр-бор - влияние ни при чем: типичная заказуха.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15884
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 18.03.22 - 11:17
#21
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Цитата:
юля елиссева:
За одну только ошибку со склонением падежей в названии ВУЗа, его уже давно пора закрыть.

А это ваш слух не коробит: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ"???
У меня прям мозг на атомы разваливается :lol:

[Исправлено: maxsaf, 18.03.2022 - 11:18]
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4768
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 18.03.22 - 11:38
#22
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Цитата:
lavprof:
опуССа? я просто обычный чело

верю, что обычный. Я тоже не филолог. Мне простительно 8-) -я читатель, а вот как буду публично статьи выдавать, то все претензии сразу приму ;-) :lol: :lol:
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
409
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 18.03.22 - 12:05
#23
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Цитата:
Алиса:
я читатель

Понял, принял) я в таком ракурсе не подумал, да собственно это и не претензия была, просто вопрос) сам часто опечатки делаю, и хорошо, если сразу замечаю)

Цитата:
maxsaf:
ваш слух не коробит

еще как! уже лет 10 как наверное получается)
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