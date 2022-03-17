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Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43807
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 10:57
11 марта на сайте Министерства образования и науки РК появилось сообщение о том, что Костанайский социально-технический университет им. З. Алдамжара будет закрыт. В тот же день на страничке университета в соцсетях ректор университета Кадыргали ДЖАМАНБАЛИН сообщил, что информация министерства недостоверна.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 219
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 13:32
Цитата:
А вот так и влияет. Встал вопрос о ликвидации этого "эффективного" ВУЗа.
maxsaf:
Как это повлияет
Как это повлияет
А вот так и влияет. Встал вопрос о ликвидации этого "эффективного" ВУЗа.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15098
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 22:05
Цитата:
А почему это взаимоисключаемые решения? Установить критерии, не соответствует - закрыть. Тем кому дорог такой бизнес и он делает его не только ради денег - те пусть стараются. Хотя была вроде новость что в Казахстане скоро не будет дипломов государственного образца, а будет у каждого вуза свой - вот тогда у работодателей будут ассоциации.
А вообще - даже не знаю как решить такой вопрос. Я думаю что Казахстан пока не готов к частным вузам и вообще - высшее образование - на то и высшее, что не должно быть доступно всем поголовно и там должен быть большой конкурс, чтобы студенты по-настоящему ценили свое место и держались изо всех сил.
maxsaf:
Так какое решение предлагаете? Позакрывать все частные лавочки (ибо одну-две закрыть бессмысленно)? Или все таки стараться тянуть их до уровня госов?
Так какое решение предлагаете? Позакрывать все частные лавочки (ибо одну-две закрыть бессмысленно)? Или все таки стараться тянуть их до уровня госов?
А почему это взаимоисключаемые решения? Установить критерии, не соответствует - закрыть. Тем кому дорог такой бизнес и он делает его не только ради денег - те пусть стараются. Хотя была вроде новость что в Казахстане скоро не будет дипломов государственного образца, а будет у каждого вуза свой - вот тогда у работодателей будут ассоциации.
А вообще - даже не знаю как решить такой вопрос. Я думаю что Казахстан пока не готов к частным вузам и вообще - высшее образование - на то и высшее, что не должно быть доступно всем поголовно и там должен быть большой конкурс, чтобы студенты по-настоящему ценили свое место и держались изо всех сил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 814
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 22:23
Цитата:
Да, переименовать такие вузы в ПТУ, да и дело, с концом!
Victor Yang:
А вообще - даже не знаю как решить такой вопрос. Я думаю что Казахстан пока не готов к частным вузам и вообще - высшее
А вообще - даже не знаю как решить такой вопрос. Я думаю что Казахстан пока не готов к частным вузам и вообще - высшее
Да, переименовать такие вузы в ПТУ, да и дело, с концом!
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 18.03.22 - 09:53
кто автор сего опусса? - не нашла . Или сайт ужесам генерирует тексту?
Перепроверять не пытались текст перед отправкой: слово "силабусы" - пишется "сиЛЛабусы"!!!! НЕ факт,что еще чего можно накопать при внимательном прочтении. Или стал важнее смысл, а грамотность на иных местах?
Перепроверять не пытались текст перед отправкой: слово "силабусы" - пишется "сиЛЛабусы"!!!! НЕ факт,что еще чего можно накопать при внимательном прочтении. Или стал важнее смысл, а грамотность на иных местах?
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 18.03.22 - 10:07
Цитата:
опуССа? я просто обычный человек, стабильно читаю конечно книжки и все такое, но пока мне только опуС встречался
Алиса:
опусса
опусса
опуССа? я просто обычный человек, стабильно читаю конечно книжки и все такое, но пока мне только опуС встречался
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 18.03.22 - 11:12
Цитата:
Судя по тому, с чего начался весь сыр-бор - влияние ни при чем: типичная заказуха.
Skeptic:
А вот так и влияет. Встал вопрос о ликвидации этого "эффективного" ВУЗа.
А вот так и влияет. Встал вопрос о ликвидации этого "эффективного" ВУЗа.
Судя по тому, с чего начался весь сыр-бор - влияние ни при чем: типичная заказуха.
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 18.03.22 - 11:17
Цитата:
А это ваш слух не коробит: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ"???
У меня прям мозг на атомы разваливается
[Исправлено: maxsaf, 18.03.2022 - 11:18]
юля елиссева:
За одну только ошибку со склонением падежей в названии ВУЗа, его уже давно пора закрыть.
За одну только ошибку со склонением падежей в названии ВУЗа, его уже давно пора закрыть.
А это ваш слух не коробит: "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ"???
У меня прям мозг на атомы разваливается
[Исправлено: maxsaf, 18.03.2022 - 11:18]
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 18.03.22 - 11:38
Цитата:
верю, что обычный. Я тоже не филолог. Мне простительно -я читатель, а вот как буду публично статьи выдавать, то все претензии сразу приму
lavprof:
опуССа? я просто обычный чело
опуССа? я просто обычный чело
верю, что обычный. Я тоже не филолог. Мне простительно -я читатель, а вот как буду публично статьи выдавать, то все претензии сразу приму
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 18.03.22 - 12:05
Цитата:
Понял, принял) я в таком ракурсе не подумал, да собственно это и не претензия была, просто вопрос) сам часто опечатки делаю, и хорошо, если сразу замечаю)
Цитата:
еще как! уже лет 10 как наверное получается)
Алиса:
я читатель
я читатель
Понял, принял) я в таком ракурсе не подумал, да собственно это и не претензия была, просто вопрос) сам часто опечатки делаю, и хорошо, если сразу замечаю)
Цитата:
maxsaf:
ваш слух не коробит
ваш слух не коробит
еще как! уже лет 10 как наверное получается)
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