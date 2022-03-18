Прогноз на 5 дней
ясно-24°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какие классы сегодня будут учиться дистанционно в костанайских школах?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43807
Какие классы сегодня будут учиться дистанционно в костанайских школах?
Отправлено: 18.03.22 - 09:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Температура воздуха на улице утром, 18 марта, составила -28 градусов. Информацию о переносе занятий с очного формата в онлайн сообщили в отделе образования областного центра.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16295
Какие классы сегодня будут учиться дистанционно в костанайских школах?
Отправлено: 18.03.22 - 09:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, столько детей спасли от обморожений
в этот солнечный безветренный весенний день.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2022 - 09:09]
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
247
Re: Какие классы сегодня будут учиться дистанционно в...
Отправлено: 18.03.22 - 09:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кого они пытаются взрастить? В наших краях разве это мороз в минус 28? мы и в намного сильнее мороз ходили в школу, причем пешком. А сейчас детей в школу на машинах возят туда и обратно. В итоге растут беспомощные в элементарных вещах не способные себя проявить. Нет. Надо менять наших деятелей от образования.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: yudjin, Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS