Re: Какие классы сегодня будут учиться дистанционно в...

Отправлено: - 09:23

кого они пытаются взрастить? В наших краях разве это мороз в минус 28? мы и в намного сильнее мороз ходили в школу, причем пешком. А сейчас детей в школу на машинах возят туда и обратно. В итоге растут беспомощные в элементарных вещах не способные себя проявить. Нет. Надо менять наших деятелей от образования.