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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43807
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15098
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 18.03.22 - 09:08
#180
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Цитата:
ACROS:
И пусть Украина : - уходит и в НАТО и в ЕС, и пусть в каждом селе - стоит база НАТО с ракетами - это их дела

Ничего подобного. Именно это и нельзя допустить. Именно поэтому началась эта операция. И именно так отвечает НАТО на запросы России о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Но НАТО не слышал их. Услышит так.

Цитата:
ACROS:
Живут же россияне ссоседями с враждебными такими же нацисткими, милитаризованными натовскими государствами, странами Балтии, и ничего, точно так же будут жить и с Украиной.

Дело не только в самом факте наличия вооружения НАТО в соседней стране. Дело ещё и в количестве таких стран. Из одной страны удар ещё можно отразить оперативно, из нескольких одновременно - уже сложнее.
Цитата:
ACROS:
Россия проиграла эту бессмысленную и бестолковую войнушку

Почему проиграла? Зеленский уже заявил что в НАТО Украина никогда не будет. Это значит что одна из целей уже достигнута.
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