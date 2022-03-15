Отправлено: - 09:08

ACROS:

И пусть Украина : - уходит и в НАТО и в ЕС, и пусть в каждом селе - стоит база НАТО с ракетами - это их дела

ACROS:

Живут же россияне ссоседями с враждебными такими же нацисткими, милитаризованными натовскими государствами, странами Балтии, и ничего, точно так же будут жить и с Украиной.

ACROS:

Россия проиграла эту бессмысленную и бестолковую войнушку

Цитата:Ничего подобного. Именно это и нельзя допустить. Именно поэтому началась эта операция. И именно так отвечает НАТО на запросы России о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Но НАТО не слышал их. Услышит так.Цитата:Дело не только в самом факте наличия вооружения НАТО в соседней стране. Дело ещё и в количестве таких стран. Из одной страны удар ещё можно отразить оперативно, из нескольких одновременно - уже сложнее.Цитата:Почему проиграла? Зеленский уже заявил что в НАТО Украина никогда не будет. Это значит что одна из целей уже достигнута.