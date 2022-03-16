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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12128
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 20:39
#10216
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Цитата:
Гога:
Дата и место смерти: 26 мая 2017 г., Больница Инова Фэрфакс, Аннандэйл, Вирджиния, США

Ты из Киева пишешь? Зачем ты тут фейки распростроняешь украинские? Русофобы а именно Бжизинский всегда жив и всегда будет жить !
Редакция не баньте это сообщение по вашим правилам я должен был конечно переписываться с гогой в личке раз я отметил его в диалоге но мы то с вами понимаем))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2880
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 21:42
#10217
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Цитата:
drakon:
ещё - жив?..


Кстати, кто нибудь видел: - присутствовал ли Елбасы на совместном заседании Парламента ?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 22:24
#10218
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Цитата:
drakon:
Он ещё - жив?

Для животного - живее всех живых!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 01:26
#10219
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но я принял решение

Ибо "Азм есть!" И увидел Гафуров, что это хорошо!
ПыСы. Прости, Господи, моё богохульство! Ибо я Тебя с Гафуровым сравнил...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 01:34
#10220
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Быть тупым - это личный выбор каждого.Но быть тупым и транслировать свою тупость, чтобы о твоей тупости знали не только твои близкие - это вообще верх тупости.Я бы даже сказал - чемпионство!
ПыСы. В последнее время здесь полно чемпионов. При ОК таких чемпионатов не проводилось. Эх, как же я скучаю по тем временам! Да-с, деградация имеет место быть...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15879
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 10:44
#10221
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Быть тупым - это личный выбор каждого

Вы поняли, как выражать мысль ясно, и при этом успешно пройти модерацию? :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1825
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 11:50
#10222
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Цитата:
maxsaf:

Нет, стал писать немного более изящно, не так прямолинейно.При этом консультируясь с Гафуровым.Ибо то, что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Если ты хотел меня как-то зацепить, то мимо.Меня может зацепить только тупость, а ещё, когда обладатель этой тупости не желает от неё избавляться, бравируя это тем, что ему не нужны "лишние знания".
ПыСы. Надеюсь, ты оценил изящность слога.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15098
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 22:53
#10223
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Цитата:
viktorian85:
Выяснилось что большинство компаний ушли для галочки.

Большинство приостановило деятельность из-за логистических проблем. Вот инвестирование и рекламные кампании остановили, да. Только вот я не могу понять каким образом приостановка рекламных кампаний делает хуже стране. Возможно, я чего-то не знаю. И ютуб без рекламы приятней смотреть. А кому надо - тот рекламу и в ролик засунет, как, например, Парфенов в НМДНИ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15879
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 05:31
#10224
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Нет, стал писать немного более изящно, не так прямолинейно.

Ну посмотрим, как скоро тебе дадут ПП и надолго ли ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 09:05
#10225
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"фотографов" на форуме развелось немерено.
раньше один был- фотограф еды в магазинах.
сейчас у него фотик сломался.
потом фотограф задов вышел из отпуска.
пофоткал, опять ушел в отпуск.
но свято место пусто не бывает-
на арене появился "фотограф" пустых полок,
как он себя позиционирует.
причем международного масштаба.
но мне кажется он врет.
доказательств то нет, как и фоток.
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