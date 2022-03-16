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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12128
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 20:39
Цитата:
Ты из Киева пишешь? Зачем ты тут фейки распростроняешь украинские? Русофобы а именно Бжизинский всегда жив и всегда будет жить !
Редакция не баньте это сообщение по вашим правилам я должен был конечно переписываться с гогой в личке раз я отметил его в диалоге но мы то с вами понимаем))
Гога:
Дата и место смерти: 26 мая 2017 г., Больница Инова Фэрфакс, Аннандэйл, Вирджиния, США
Дата и место смерти: 26 мая 2017 г., Больница Инова Фэрфакс, Аннандэйл, Вирджиния, США
Ты из Киева пишешь? Зачем ты тут фейки распростроняешь украинские? Русофобы а именно Бжизинский всегда жив и всегда будет жить !
Редакция не баньте это сообщение по вашим правилам я должен был конечно переписываться с гогой в личке раз я отметил его в диалоге но мы то с вами понимаем))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2880
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 21:42
Цитата:
Кстати, кто нибудь видел: - присутствовал ли Елбасы на совместном заседании Парламента ?
drakon:
ещё - жив?..
ещё - жив?..
Кстати, кто нибудь видел: - присутствовал ли Елбасы на совместном заседании Парламента ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 22:24
Цитата:
Для животного - живее всех живых!
drakon:
Он ещё - жив?
Он ещё - жив?
Для животного - живее всех живых!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 01:26
Цитата:
Ибо "Азм есть!" И увидел Гафуров, что это хорошо!
ПыСы. Прости, Господи, моё богохульство! Ибо я Тебя с Гафуровым сравнил...
Тимур Гафуров:
Но я принял решение
Но я принял решение
Ибо "Азм есть!" И увидел Гафуров, что это хорошо!
ПыСы. Прости, Господи, моё богохульство! Ибо я Тебя с Гафуровым сравнил...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 01:34
Быть тупым - это личный выбор каждого.Но быть тупым и транслировать свою тупость, чтобы о твоей тупости знали не только твои близкие - это вообще верх тупости.Я бы даже сказал - чемпионство!
ПыСы. В последнее время здесь полно чемпионов. При ОК таких чемпионатов не проводилось. Эх, как же я скучаю по тем временам! Да-с, деградация имеет место быть...
ПыСы. В последнее время здесь полно чемпионов. При ОК таких чемпионатов не проводилось. Эх, как же я скучаю по тем временам! Да-с, деградация имеет место быть...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 10:44
Цитата:
Вы поняли, как выражать мысль ясно, и при этом успешно пройти модерацию?
Уже не ваш земляк:
Быть тупым - это личный выбор каждого
Быть тупым - это личный выбор каждого
Вы поняли, как выражать мысль ясно, и при этом успешно пройти модерацию?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 11:50
Цитата:
Нет, стал писать немного более изящно, не так прямолинейно.При этом консультируясь с Гафуровым.Ибо то, что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Если ты хотел меня как-то зацепить, то мимо.Меня может зацепить только тупость, а ещё, когда обладатель этой тупости не желает от неё избавляться, бравируя это тем, что ему не нужны "лишние знания".
ПыСы. Надеюсь, ты оценил изящность слога.
maxsaf:
Нет, стал писать немного более изящно, не так прямолинейно.При этом консультируясь с Гафуровым.Ибо то, что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Если ты хотел меня как-то зацепить, то мимо.Меня может зацепить только тупость, а ещё, когда обладатель этой тупости не желает от неё избавляться, бравируя это тем, что ему не нужны "лишние знания".
ПыСы. Надеюсь, ты оценил изящность слога.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15098
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.03.22 - 22:53
Цитата:
Большинство приостановило деятельность из-за логистических проблем. Вот инвестирование и рекламные кампании остановили, да. Только вот я не могу понять каким образом приостановка рекламных кампаний делает хуже стране. Возможно, я чего-то не знаю. И ютуб без рекламы приятней смотреть. А кому надо - тот рекламу и в ролик засунет, как, например, Парфенов в НМДНИ.
viktorian85:
Выяснилось что большинство компаний ушли для галочки.
Выяснилось что большинство компаний ушли для галочки.
Большинство приостановило деятельность из-за логистических проблем. Вот инвестирование и рекламные кампании остановили, да. Только вот я не могу понять каким образом приостановка рекламных кампаний делает хуже стране. Возможно, я чего-то не знаю. И ютуб без рекламы приятней смотреть. А кому надо - тот рекламу и в ролик засунет, как, например, Парфенов в НМДНИ.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 05:31
Цитата:
Ну посмотрим, как скоро тебе дадут ПП и надолго ли
Уже не ваш земляк:
Нет, стал писать немного более изящно, не так прямолинейно.
Нет, стал писать немного более изящно, не так прямолинейно.
Ну посмотрим, как скоро тебе дадут ПП и надолго ли
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.03.22 - 09:05
"фотографов" на форуме развелось немерено.
раньше один был- фотограф еды в магазинах.
сейчас у него фотик сломался.
потом фотограф задов вышел из отпуска.
пофоткал, опять ушел в отпуск.
но свято место пусто не бывает-
на арене появился "фотограф" пустых полок,
как он себя позиционирует.
причем международного масштаба.
но мне кажется он врет.
доказательств то нет, как и фоток.
раньше один был- фотограф еды в магазинах.
сейчас у него фотик сломался.
потом фотограф задов вышел из отпуска.
пофоткал, опять ушел в отпуск.
но свято место пусто не бывает-
на арене появился "фотограф" пустых полок,
как он себя позиционирует.
причем международного масштаба.
но мне кажется он врет.
доказательств то нет, как и фоток.
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