Отправлено: - 15:08

ACROS:

НИЧЕГО бы Запад России не сделал: -традиционно побурчали бы, ввели санкции и на этом ВСЁ бы и кончилось

Цитата:Так он и сейчас ничего не сделает. Традиционно бурчит, вводит санкции... И когда зачистка Украины от нацизма закончится, он тоже побурчит, повводит санкции и на этом всё закончится....А вот если бы Россия ограничилась только Донбассом, то США продолжили бы напичкивать остальную Украину оружием и накачивать ненавистью к России. И в нужный для себя момент натравила бы всю эту свору (ВСУ вкупе с нацбатами) на Донбасс. А значит - на Россию.И зачем России надо этого ждать?