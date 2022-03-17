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[Исправлено: Серый волк, 17.03.2022 - 21:53]

Последние дни снимал и выкладывал магазины. СМИ из Германии и Черногории попросили ещё снять для них если можно, цены, фото полок, и видео. И с удовольствием взяли полные полки супермаректов с ценниками которые меняют дважды в день и пустые полки с сахаром.Разлетающуюся гречку, муку и соль отправил. Прямо буквально подловил, следы муки на полках и разодранные пакеты. И обошел ряды с включенной камерой на широком угле, чтоб было понятно в целом по магазину.В целом всё хорошо.Сахара сказали не будет!Гречку выкладываем пять раз в день но она уходит на глазах. хотя цена 86,90 (900 гр в пакете).Спросил в начале: "а где у вас тут волшебные полки из под сахара, снять хочу!Посмеялись, девушка админ показала полки, получилось отличное интервью.Самое забавное, покупатели сегодня несколько раз уносили с собой ценник на гречку по 86!Девушка смеётся!Говорит может на память, а может много унести не могут и хотят второй раз успеть, чтоб другие не разобрали.Рядом стоит по 109 и 117 гречка в красочных коробках.Простая за 86,90 была в простом пакете как сахар.Бабушки ещё тащат соль.Много.Говорит девушка на выкладке просто устала сегодня страшно.Соль тяжелая. Выложила за день на полки больше тонны.Сейчас видите опять почти пусто. Смеётся.В Питере чуть получше, в Москве чуть похуже с полками. Но если не заходить в полки сахара и гречки супермаркеты затарены как обычно и даже больше. В шваль всякую не ходил. В Перекрестках был.Из Германии прислали спасибо за честное обозрение кадры и видео.Из Черногории вообще друзьями стали. Им это интересно!Они думали что у нас хуже, так как нечестные элементы интернет войны рассказывают жесть про наши магазины.Денег не брал.Пожелал честно работать.Мы смогли понять друг друга и кадры им точно понравились.Мир восстановится!Материалом делиться здесь не буду.Это эксклюзивно для редакций.Могу если интересно брак кинуть, который им не отправлял.Смотрю в Новой прямо всё как я снимал. И выкладка и ракурсы похожие.И магазин и они выбрали Перекрёсток. Ценники знакомые.