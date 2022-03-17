в статье ложные слухи. а за распространение таких ....наступает ... вчера в двух с/м,где был , лично видел сахар по 339 в наличии. в одном народ сам насыпал из мешка в пакет который у него был, кг по 4 брали по виду, в другом фасованный был по пакету в руки- 1,2-1,5 в каждом. кто хотел как видел проходили через кассу несколько раз.
я вам толкую про продовольственную безопасность, а то что заставляют супермаркеты в убыток торговать, или закупать дополнительно на 850 миллионов тенге продуктов, на местном рынке, разгоняя инфляцию, это и есть ошибки управления.
А так хочется Уважаемым стать!Вот и пишешь, пишешь, пишешь и пишешь! Неважно, на какую тему."Высказываешь мнение", даже на иностранном языке пытаешься писать.А редакция ну никак не замечает и не даёт такое вожделенное звание! ПыСы. Палитра мнений у автора очень разнообразна - от проблем ЖКХ,состояния торговли и наличия продуктов до освещения международной ситуации. Осталось осветить проблему окота ярового ячменя в зимний период в связи несоответствием часовых поясов.
Последние дни снимал и выкладывал магазины. СМИ из Германии и Черногории попросили ещё снять для них если можно, цены, фото полок, и видео. И с удовольствием взяли полные полки супермаректов с ценниками которые меняют дважды в день и пустые полки с сахаром. Разлетающуюся гречку, муку и соль отправил. Прямо буквально подловил, следы муки на полках и разодранные пакеты. И обошел ряды с включенной камерой на широком угле, чтоб было понятно в целом по магазину.
В целом всё хорошо. Сахара сказали не будет! Гречку выкладываем пять раз в день но она уходит на глазах. хотя цена 86,90 (900 гр в пакете). Спросил в начале: "а где у вас тут волшебные полки из под сахара, снять хочу! Посмеялись, девушка админ показала полки, получилось отличное интервью. Самое забавное, покупатели сегодня несколько раз уносили с собой ценник на гречку по 86! Девушка смеётся! Говорит может на память, а может много унести не могут и хотят второй раз успеть, чтоб другие не разобрали. Рядом стоит по 109 и 117 гречка в красочных коробках. Простая за 86,90 была в простом пакете как сахар.
Бабушки ещё тащат соль. Много. Говорит девушка на выкладке просто устала сегодня страшно. Соль тяжелая. Выложила за день на полки больше тонны. Сейчас видите опять почти пусто. Смеётся.
В Питере чуть получше, в Москве чуть похуже с полками. Но если не заходить в полки сахара и гречки супермаркеты затарены как обычно и даже больше. В шваль всякую не ходил. В Перекрестках был.
Из Германии прислали спасибо за честное обозрение кадры и видео. Из Черногории вообще друзьями стали. Им это интересно! Они думали что у нас хуже, так как нечестные элементы интернет войны рассказывают жесть про наши магазины. Денег не брал. Пожелал честно работать. Мы смогли понять друг друга и кадры им точно понравились.
Мир восстановится!
Материалом делиться здесь не буду. Это эксклюзивно для редакций.
Могу если интересно брак кинуть, который им не отправлял.
Смотрю в Новой прямо всё как я снимал. И выкладка и ракурсы похожие. И магазин и они выбрали Перекрёсток. Ценники знакомые.
Серый волк: Гречку выкладываем пять раз в день но она уходит на глазах. хотя цена 89,90.
Вполне низкая цена. В 5-ке гречки Красная цена за 86 не найдешь. А Мистраль за 150 - вполне себе стоит. И даже Селяночка за 103 есть. За сахаром пошел на авось в Магнит Семейный за 1,5 км. Спросил сотрудника - сказали сейчас вывезут. Люди стояли наготове. На полки даже не выкладывали - всё разобрали с тележки. Правда, вывезли всего килограмм 150 при ограничениях на руки по 10 кг.
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