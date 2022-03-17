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≡ Что они ни делают, не идут дела.
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43806
Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 10:12
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Дефицит картофеля, моркови, капусты, теперь и САХАРа...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8554
Re: Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 10:12
#1
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Цитата:
Дефицит картофеля, моркови, капусты,
Источник:

По моему всё это спокойно продаётся в каждом магазине,а каком дефиците идёт речь?
Цитата:
теперь и САХАРа

дефицита сахара нет,ценник взлетел до 600,из-за этого многие магазины не берут его.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15878
Re: Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 10:19
#2
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Цитата:
Добринцофф:
дефицита сахара нет,ценник взлетел до 600,из-за этого многие магазины не берут его.

Цена видимо взлетела из-за избытка. Кризис перепроизводства на заводе в СКО :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15878
Re: Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 10:20
#3
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Цитата:
молочка и мясо уже испытывает проблемы, и это в аграрном регионе.

Жду развернутую статью по теме. Есть пара советов на этот счет ;-) :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
406
Re: Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 10:54
#4
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вчера ребята с деревни проездом были, говорят в Апельсин заезжали - лежит сколько хочешь сахара)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16293
Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 11:46
#5
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в статье ложные слухи.
а за распространение таких ....наступает ...
вчера в двух с/м,где был , лично видел сахар по 339 в наличии.
в одном народ сам насыпал из мешка в пакет который у него был,
кг по 4 брали по виду,
в другом фасованный был по пакету в руки- 1,2-1,5 в каждом.
кто хотел как видел проходили через кассу несколько раз.

[Исправлено: alex_60, 17.03.2022 - 11:48]
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2133
Re: Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 12:03
#6
Комментарий удален модератором.
Профайл
3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2133
Re: Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 12:12
#7
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Браво НГ, модерирование на 5+
Слова: зануда и пессимист тоже оскорбление?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
64
Re: Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 12:17
#8
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я вам толкую про продовольственную безопасность, а то что заставляют супермаркеты в убыток торговать, или закупать дополнительно на 850 миллионов тенге продуктов, на местном рынке, разгоняя инфляцию, это и есть ошибки управления.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15878
Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 12:18
#9
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Цитата:
3DO:

Перефразируйте свою мысль, не используя эти слова, но чтобы смысл сохранился.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1824
Re: Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 12:23
#10
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А так хочется Уважаемым стать!Вот и пишешь, пишешь, пишешь и пишешь! Неважно, на какую тему."Высказываешь мнение", даже на иностранном языке пытаешься писать.А редакция ну никак не замечает и не даёт такое вожделенное звание!
ПыСы. Палитра мнений у автора очень разнообразна - от проблем ЖКХ,состояния торговли и наличия продуктов до освещения международной ситуации. Осталось осветить проблему окота ярового ячменя в зимний период в связи несоответствием часовых поясов.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12184
Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 17.03.22 - 23:46
#11
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Последние дни снимал и выкладывал магазины. СМИ из Германии и Черногории попросили ещё снять для них если можно, цены, фото полок, и видео. И с удовольствием взяли полные полки супермаректов с ценниками которые меняют дважды в день и пустые полки с сахаром.
Разлетающуюся гречку, муку и соль отправил. Прямо буквально подловил, следы муки на полках и разодранные пакеты. И обошел ряды с включенной камерой на широком угле, чтоб было понятно в целом по магазину.

В целом всё хорошо.
Сахара сказали не будет! :-)
Гречку выкладываем пять раз в день но она уходит на глазах. хотя цена 86,90 (900 гр в пакете).
Спросил в начале: "а где у вас тут волшебные полки из под сахара, снять хочу!
Посмеялись, девушка админ показала полки, получилось отличное интервью.
Самое забавное, покупатели сегодня несколько раз уносили с собой ценник на гречку по 86!
Девушка смеётся! :-)
Говорит может на память, а может много унести не могут и хотят второй раз успеть, чтоб другие не разобрали.
Рядом стоит по 109 и 117 гречка в красочных коробках.
Простая за 86,90 была в простом пакете как сахар.

Бабушки ещё тащат соль.
Много.
Говорит девушка на выкладке просто устала сегодня страшно.
Соль тяжелая. Выложила за день на полки больше тонны.
Сейчас видите опять почти пусто. Смеётся.

В Питере чуть получше, в Москве чуть похуже с полками. Но если не заходить в полки сахара и гречки супермаркеты затарены как обычно и даже больше. В шваль всякую не ходил. В Перекрестках был.

Из Германии прислали спасибо за честное обозрение кадры и видео.
Из Черногории вообще друзьями стали. Им это интересно!
Они думали что у нас хуже, так как нечестные элементы интернет войны рассказывают жесть про наши магазины.
Денег не брал.
Пожелал честно работать.
Мы смогли понять друг друга и кадры им точно понравились.

Мир восстановится!

Материалом делиться здесь не буду.
Это эксклюзивно для редакций.

Могу если интересно брак кинуть, который им не отправлял.

Смотрю в Новой прямо всё как я снимал. И выкладка и ракурсы похожие. :-)
И магазин и они выбрали Перекрёсток. Ценники знакомые. :-)


[Исправлено: Серый волк, 17.03.2022 - 21:53]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15097
Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 18.03.22 - 00:27
#12
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Цитата:
Серый волк:
Гречку выкладываем пять раз в день но она уходит на глазах. хотя цена 89,90.

Вполне низкая цена. В 5-ке гречки Красная цена за 86 не найдешь. А Мистраль за 150 - вполне себе стоит. И даже Селяночка за 103 есть.
За сахаром пошел на авось в Магнит Семейный за 1,5 км. Спросил сотрудника - сказали сейчас вывезут. Люди стояли наготове. На полки даже не выкладывали - всё разобрали с тележки. Правда, вывезли всего килограмм 150 при ограничениях на руки по 10 кг.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12184
Что они ни делают, не идут дела.
Отправлено: 18.03.22 - 00:47
#13
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Цитата:
Victor Yang:
Вполне низкая цена. В 5-ке гречки Красная цена за 86 не найдешь

Напомнили... посмотрел электронный чек не 89,90, а 86,90 (за пакет 900гр.)
Исправил.
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