Re: ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"

Отправлено: - 22:52

Если беречь себя, то и без прививки не заболеешь.

Как моя мама, которой 83 года, и которую невозможно было уговорить прививаться по причине сильной деменции (у таких больных невероятное упрямство, а силой нельзя ничего сделать без их согласия, иначе нервный срыв).

Мама и гриппом уже десятки лет не болеет без всяких прививок.

Мы с женой привились по работе один раз, но тоже ни ковида, ни гриппа. ПЦР в этом году уже три раза сдавал, чисто.

А часть людей привьётся, и ведут себя как бессмертные...