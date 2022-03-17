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≡ ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43806
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
Отправлено: 17.03.22 - 20:15
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Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкционными ограничениями.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
763
Re: ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
Отправлено: 17.03.22 - 20:15
#1
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Цитата:
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"

Источник:


Господи, ну кому этот шмурдяк нужен?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16293
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
Отправлено: 17.03.22 - 20:30
#2
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когда есть боярышник и водка с противозачаточным.
в продолжение мысли.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1824
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
Отправлено: 17.03.22 - 21:58
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
осподи, ну кому этот шмурдяк нужен?

Действительно! Когда в аптеках продаётся великолепная спиртовая настойка боярышника.А урожай какого года вы предпочитаете? С северных плантаций КСК или же предпочитаете напоённый солнцем боярышник из Красного Партизана?!
ПыСы. Навеяло:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
812
Re: ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
Отправлено: 17.03.22 - 22:25
#4
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Когда в аптеках продаётся великолепная спиртовая настойка боярышника.А

А спутник, им на закуску. И Новичком, занюхать!
:lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1061
Re: ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
Отправлено: 17.03.22 - 22:52
#5
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Если беречь себя, то и без прививки не заболеешь.
Как моя мама, которой 83 года, и которую невозможно было уговорить прививаться по причине сильной деменции (у таких больных невероятное упрямство, а силой нельзя ничего сделать без их согласия, иначе нервный срыв).
Мама и гриппом уже десятки лет не болеет без всяких прививок.
Мы с женой привились по работе один раз, но тоже ни ковида, ни гриппа. ПЦР в этом году уже три раза сдавал, чисто.
А часть людей привьётся, и ведут себя как бессмертные...
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