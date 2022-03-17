Re: «Надеемся, что подтопления не будет» - Готова ли...

Отправлено: - 22:44

Кого как, а меня коробят эти выражения: подтопления вместо наводнений, возгорания вместо пожара, хлопок вместо взрыва, а еще и правонарушения вместо преступлений. Видимо за взрыв могут спросить, а за хлопок ну какой может быть спрос! Аналогично и за остальное.