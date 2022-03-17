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≡ «Надеемся, что подтопления не будет» - Готова ли Костанайская область к возможному паводку?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43806
«Надеемся, что подтопления не будет» - Готова ли Костанайская область к возможному паводку?
Отправлено: 17.03.22 - 22:28
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По прогнозу синоптиков КФ РГП «Казгидромет» показатели, влияющие на паводковую ситуацию в Костанайской области, средние, а местами - выше средних. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге в РСК сообщил начальник ДЧС Костанайской области Биржан КАРИМОВ.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
812
Re: «Надеемся, что подтопления не будет» - Готова ли...
Отправлено: 17.03.22 - 22:28
#1
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Цитата:
Надеемся, что подтопления не будет

:lol:
Цитата:
Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной случай берегут… М.В. Ломоносов.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
840
Re: «Надеемся, что подтопления не будет» - Готова ли...
Отправлено: 17.03.22 - 22:44
#2
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Кого как, а меня коробят эти выражения: подтопления вместо наводнений, возгорания вместо пожара, хлопок вместо взрыва, а еще и правонарушения вместо преступлений. Видимо за взрыв могут спросить, а за хлопок ну какой может быть спрос! Аналогично и за остальное.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15097
Re: «Надеемся, что подтопления не будет» - Готова ли...
Отправлено: 17.03.22 - 22:46
#3
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Цитата:
Под мостом по Назарбаева работает насосная станция и арычная система, мы осуществляем за ней своевременный уход и контроль. В прошлом году их не было..

Источник:

Если по этому мосту решили - это большой прорыв. Там же каждый год топит.
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