Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: Don Julio
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать