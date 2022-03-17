Отправлено: - 22:05

maxsaf:

Так какое решение предлагаете? Позакрывать все частные лавочки (ибо одну-две закрыть бессмысленно)? Или все таки стараться тянуть их до уровня госов?

Цитата:А почему это взаимоисключаемые решения? Установить критерии, не соответствует - закрыть. Тем кому дорог такой бизнес и он делает его не только ради денег - те пусть стараются. Хотя была вроде новость что в Казахстане скоро не будет дипломов государственного образца, а будет у каждого вуза свой - вот тогда у работодателей будут ассоциации.А вообще - даже не знаю как решить такой вопрос. Я думаю что Казахстан пока не готов к частным вузам и вообще - высшее образование - на то и высшее, что не должно быть доступно всем поголовно и там должен быть большой конкурс, чтобы студенты по-настоящему ценили свое место и держались изо всех сил.