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≡ Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43806
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 10:57
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11 марта на сайте Министерства образования и науки РК появилось сообщение о том, что Костанайский социально-технический университет им. З. Алдамжара будет закрыт. В тот же день на страничке университета в соцсетях ректор университета Кадыргали ДЖАМАНБАЛИН сообщил, что информация министерства недостоверна.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
219
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 13:32
#15
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Цитата:
maxsaf:
Как это повлияет

А вот так и влияет. Встал вопрос о ликвидации этого "эффективного" ВУЗа.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15094
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 22:05
#16
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Цитата:
maxsaf:
Так какое решение предлагаете? Позакрывать все частные лавочки (ибо одну-две закрыть бессмысленно)? Или все таки стараться тянуть их до уровня госов?

А почему это взаимоисключаемые решения? Установить критерии, не соответствует - закрыть. Тем кому дорог такой бизнес и он делает его не только ради денег - те пусть стараются. Хотя была вроде новость что в Казахстане скоро не будет дипломов государственного образца, а будет у каждого вуза свой - вот тогда у работодателей будут ассоциации.
А вообще - даже не знаю как решить такой вопрос. Я думаю что Казахстан пока не готов к частным вузам и вообще - высшее образование - на то и высшее, что не должно быть доступно всем поголовно и там должен быть большой конкурс, чтобы студенты по-настоящему ценили свое место и держались изо всех сил.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
812
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 22:23
#17
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Цитата:
Victor Yang:
А вообще - даже не знаю как решить такой вопрос. Я думаю что Казахстан пока не готов к частным вузам и вообще - высшее

Да, переименовать такие вузы в ПТУ, да и дело, с концом!
:lol:
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