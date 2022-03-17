Отправлено: - 22:20

Мы уверены, что на встречу в ту ночь Омаров и его друзья, Чайкаи и Богданчиков, приехали с пистолетом и ножами, - сообщила в прениях Гульнара Кузбаева. - Позже им удалось унести оружие с места преступления.

был даже слышен звук рулевой тяги.

Потом Клышев пошел на ружье, его не остановили слова: «Стой! Стрелять буду!» Когда Омаров схватился за ружье, Клышев случайно выстрелил.

ПолиграфЪ Боярышников:

Так ведь давно известна порода этих людей,они

Цитата:Странные люди эти аблакаты. Будет защищать педофила, и будет точно также уверена и убеждена и доказывала, что Рафик неуиновать.Цитата:Где бы послушать сей чудесный, наверняка очень приятный для уха звук!?Цитата:Фейспалм, рукалицо!Цитата:Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!©