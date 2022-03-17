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≡ Житель Рудного поджег соседского ребенка из-за банальной ссоры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43805
Житель Рудного поджег соседского ребенка из-за банальной ссоры
Отправлено: 17.03.22 - 20:11
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ЧП произошло 16 марта. 44-летний рудничанин постучал в дверь своей соседке, облил её керосином и чиркнул спичками. Пострадала не только сама 32-летняя женщина, но и её 4-летний сын.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
763
Re: Житель Рудного поджег соседского ребенка из-за банальной...
Отправлено: 17.03.22 - 20:11
#1
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Походу в Рудном населению города необходимо делать прививки от бешенства!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2879
Re: Житель Рудного поджег соседского ребенка из-за банальной...
Отправлено: 17.03.22 - 21:18
#2
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Расстрелять его - 9 граммов и никаких проблем, а так: корми, пои, одевай, мед.обслуживание и всё это за счёт наших налогов.
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