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≡ 5 случаев и темп прироста 0,009% - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43805
5 случаев и темп прироста 0,009% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 17.03.22 - 19:10
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За среду, 16 марта, зарегистрировано 5 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,009 %. Днем ранее было выявлено 4 заболевших, темп прироста был ниже - 0,007%.
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§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
230
Re: 5 случаев и темп прироста 0,009% - Хроника пандемии в...
Отправлено: 17.03.22 - 19:10
#1
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Смысла нет регистрировать больных сейчас. Почти все закрыто,самолёты толком не летают,санкции и нас коснулись. Отсюда, меньше делают ПЦР и поэтому и вылавливают меньше больных
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