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≡ «Омаров и его друзья приехали с пистолетом и ножами» - По делу об убийстве экс-полицейским стоматолога закончили прения в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43805
«Омаров и его друзья приехали с пистолетом и ножами» - По делу об убийстве экс-полицейским стоматолога закончили прения в суде Костаная
Отправлено: 17.03.22 - 17:41
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Прения по делу бывшего сотрудника департамента полиции Костанайской области Руслана КЛЫШЕВА закончились. Клышев обвиняется в убийстве одноклассника Ермека Омарова. Поводом послужил словесный конфликт в WhatsApp-чате Kosta-Rica «на почве неприязни к цыганам», как утверждает сторона обвинения. Перепалка оказалось такой яростной, что в ночь с 7 на 8 марта 2021 года Омаров с друзьями подъехал к дому Клышева. Тот ждал их с ружьем и, по версии обвинения, выстрелил практически в упор.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24493
Re: «Омаров и его друзья приехали с пистолетом и ножами» - По...
Отправлено: 17.03.22 - 17:41
#1
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Клышева - оправдать. Назначить Начадьником ДП,
области. Он покончит с преступностью... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24493
Re: «Омаров и его друзья приехали с пистолетом и ножами» - По...
Отправлено: 17.03.22 - 18:09
#2
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Цитата:

Омаров стоял на сугробе, он схватился за ружье и потянул его вниз,

А как можно, стоя на - сугробе, потянуть
ружьё вниз?... :lol: :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
763
Re: «Омаров и его друзья приехали с пистолетом и ножами» - По...
Отправлено: 17.03.22 - 20:39
#3
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Цитата:
Почему Богданчиков, увидев, что его друг после выстрела упал и, возможно, ранен или убит, не бросился к нему, как сделала бы любой нормальный человек? Вместо этого он попросту сбежал и, подбежав к таксисту Ильясову, крикнул: «Увези меня отсюда!»

Источник:


Так ведь давно известна порода этих людей,они могут нападать только вдесятером на одного,но если их девятеро они сразу кричат бежим отсюда или увозите нас отсюда поскорее!
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
811
Re: «Омаров и его друзья приехали с пистолетом и ножами» - По...
Отправлено: 17.03.22 - 22:20
#4
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Цитата:
Мы уверены, что на встречу в ту ночь Омаров и его друзья, Чайкаи и Богданчиков, приехали с пистолетом и ножами, - сообщила в прениях Гульнара Кузбаева. - Позже им удалось унести оружие с места преступления. 

Странные люди эти аблакаты. Будет защищать педофила, и будет точно также уверена и убеждена и доказывала, что Рафик неуиновать.
:-o
Цитата:
был даже слышен звук рулевой тяги.

Где бы послушать сей чудесный, наверняка очень приятный для уха звук!?
:lol:
Цитата:
Потом Клышев пошел на ружье, его не остановили слова: «Стой! Стрелять буду!» Когда Омаров схватился за ружье, Клышев случайно выстрелил.

Фейспалм, рукалицо!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так ведь давно известна порода этих людей,они

Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!©
:lol:
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