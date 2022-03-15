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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43803
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15093
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 12:26
#165
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Цитата:
таноми52:
Откуда вот это " агрессивный блиц-криг" пошло? Где декларировалось, что Россия осуществит его

Нигде. Просто, видимо, все этого ждали, но реальность - другая и за 72 часа (откуда только эта цифра) всё сделать нереально даже без сопротивления.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16292
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 13:28
#166
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Цитата:
ACROS:
Россия ПРОИГРАЛА ею же начатую бессмысленную войну


идет спецоперация .
цели ее обозначены , они будут выполнены.
//"защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам,
геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины",
ответственные за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса
будут наказаны.//
ну или так
//Более половины россиян (62%) считают причиной специальной военной операции
на территории Украины необходимость обезопасить границы России,
следует из опроса Фонда Общественного мнения (ФОМ).//
даже если купите куклу, и будете тыкать в нее иголками но ночам,
это не поможет.

[Исправлено: alex_60, 17.03.2022 - 13:29]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16292
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 13:30
#167
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Цитата:
maxsaf:
Милиция. Не хотят они себя ассоциировать с полицаями


да ,это так.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2878
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 13:38
#168
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Цитата:
lavprof:
что за источники информации Вы используете?


Этот форум, я понимаю, так: - мы тут, каждый в отдельности, выражает своё ЛИЧНОЕ мнение по тому или иному вопросу, событию, на основе полученной информации из СМИ, своего жизненного, производственного опыта и тому подобное.

Перепечатка и выкладывание каких то ссылок:- для чего ?? только лишь для того что бы кого то удивить или показать свою осведомлённость ??считаю это лишним - все люди тут грамотные и сами без чьей-то подсказки в состоянии получить ту или иную интересующую его информацию.

Цитата:
таноми52:
Откуда вот это " агрессивный блиц-криг" пошло


Наверное, это официально со стороны российского руководства нигде и не говорилось, но все предыдущие действия были нацелены именно на это, так называемый "блиц-криг": - и стягивание большого количества войск вокруг Украины и участившие учения российско-белорусских войск недалеко от западных границ России и опыт стремительного присоединения Крыма и последние пессимистические высказывания военного ведомства России о затянувшихся уличных боях с выставлением со стороны обороняющихся якобы, "живого" щита из числа мирных украинцев, наличием огромного количества оборонительного оружия у мирного гражданского населения, и накачка Запада оружием и военной техникой ВСУ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16292
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 13:58
#169
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Цитата:
ACROS:
так называемый "блиц-криг"


сейчас говорят так-
экономический блиц-криг против России со стороны
стран сшанато ,ес и прочих мосек не удался
несмотря на все потуги.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2878
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 14:01
#170
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Цитата:
alex_60:
идет спецоперация .


Назовите это как угодно, даже можно так: - "..мирная военная операция по физическому устранению нацыствующихся граждан Украины на их же территории...", сути это не меняет: - идёт война с убийством мирных людей на территории Украины.

Цитата:
alex_60:
на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".


Вот тут я согласен: но повторюсь - надо было Путину присоединить территории ЛНР и ДНР к себе, выставить на границе войска с "Искандерами" и "Калибрами" и сказать, Байдену ещё раз: - "...тут происходил геноцид русского народа, мы в обиду своих не дадим.." и НИЧЕГО бы Запад России не сделал: -традиционно побурчали бы, ввели санкции и на этом ВСЁ бы и кончилось, как и в случае с Крымом.

Цитата:
alex_60:
ответственные за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса будут наказаны.


Для этого существует Гаагский международный трибунал, на худой конец есть ФСБ и ледоруб. Фамилии этих людей известны - чем ФСБ хуже или чище израильского Масада.

Цитата:
alex_60:
половины россиян (62%) считают причиной


Есть такое выражение : - "...кто платит, тот и девочку заказывает..." или "..нравится, не нравится - терпи моя, красавица..."
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
406
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 17.03.22 - 14:02
#171
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Цитата:
ACROS:
каких то ссылок

да я и не просил ссылки, мне просто интересно было на чем зиждется такое мнение)
Цитата:
ACROS:
якобы, "живого" щита

да там не якобы, а так и есть
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16292
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 14:06
#172
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Цитата:
ACROS:
Перепечатка и выкладывание каких то ссылок:- для чего ??


ну, это наглядно говорит откуда у человека
сформировалось то мнение,
которое он тут выражает.
откуда он черпает понимание ситуации.
сразу становится все понятно.
кстати никто здесь ни разу не сказал,
а я вот по России 24, или по первому каналу видел.
зато "а я вот на ютубе такое видел" или,
"а вон дядя Вася, известный всему миру эксперт,
все по полочкам разделил" у некоторых
главный аргумент.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16292
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 14:08
#173
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Цитата:
ACROS:
"..мирная военная операция по физическому устранению нацыствующихся граждан Украины на их же территории..


а что , тоже неплохо.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2878
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 14:19
#174
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Цитата:
alex_60:
прочих мосек не удался


Конечно не удастья: Россия была и есть и будет самодостаточной страной: в ней ВСЁ есть.
Вспомните наше с вами детство и юность: - мы выросли на всём советском без импортных вещей, не считая страны СЭВ. Точно так же и проживёт, если надо и нынешнее поколение, но в современном мире без международной кооперации труда, технологическое развитие страны замедлится и на долгие годы. Люди и страна будут СУЩЕСТВОВАТЬ, а не ЖИТЬ.
И вы это прекрасно понимаете, просто у вас - патриотический энтузиазм, который потихоньку сходит на нет.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
219
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 15:08
#175
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Цитата:
ACROS:
НИЧЕГО бы Запад России не сделал: -традиционно побурчали бы, ввели санкции и на этом ВСЁ бы и кончилось

Так он и сейчас ничего не сделает. Традиционно бурчит, вводит санкции... И когда зачистка Украины от нацизма закончится, он тоже побурчит, повводит санкции и на этом всё закончится.
...
А вот если бы Россия ограничилась только Донбассом, то США продолжили бы напичкивать остальную Украину оружием и накачивать ненавистью к России. И в нужный для себя момент натравила бы всю эту свору (ВСУ вкупе с нацбатами) на Донбасс. А значит - на Россию.
И зачем России надо этого ждать?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2878
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 16:51
#176
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Цитата:
Skeptic:
для себя момент натравила бы всю эту свору (ВСУ вкупе с нацбатами) на Донбасс.


Вы наверное не дочитываете до конца: - ДНР и ЛНР, Путин официально забирает в состав России ( признание остального мира не имеет никакого значения) и жестко предупреждает Украину: - любая ваша будущая провокация в отношении ДНР и ЛНР - закончится бомбёжкой всей Украины. До этого ведь не было случая:- что Украина бомбит или что то подобное проделывает с территорией России ?? Кажеться, нет. И впредь не будет, даже несмотря на науськивание НАТО и США: - кто же хочет дразнить ядерную державу.
И пусть Украина : - уходит и в НАТО и в ЕС, и пусть в каждом селе - стоит база НАТО с ракетами - это их дела, дела суверенного государства, пусть нацисткого, пусть милитаризованного, но суверенного государства.
Живут же россияне ссоседями с враждебными такими же нацисткими, милитаризованными натовскими государствами, странами Балтии, и ничего, точно так же будут жить и с Украиной. Россия не бомбит же авансом за это прибалтов.

[Исправлено: ACROS, 17.03.2022 - 16:52]
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