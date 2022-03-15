Re: «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный»...

Отправлено: - 15:05

Перефразируя старую армейскую поговорку "лучше иметь дочь- ..., чем сына-репера" Мне просто удивительно, что с каких-то пор стало модным косить под негра из Гарлема и чего то там бубнить. Ну пусть бы они там и занимались у себя! Ни музыка, ни искусство, ни культура к сему действу никак не лепится. Своего ничего: ужимки, татушки, серьги в ухе и носу, и лепет с тщетными попытками выжать из него какую-то мысль. Все оттуда. Это же как надо неуважать себя, свою культуру, народ и т.д. Не понимаю