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≡ «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный» рэп-концерт прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43803
«Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный» рэп-концерт прошел в Костанае
Отправлено: 15.03.22 - 16:23
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В состав творческого объединения «Pease Team» входят 6 исполнителей, которые читают рэп в разных стилях. Так как пандемия пошла на спад и сняты многие ограничения, ребята смогли 12 марта организовать в одном из костанайских баров свой концерт.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15093
Re: «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный»...
Отправлено: 15.03.22 - 16:23
#1
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Цитата:
Pease Team

Название - огонь! :lol: :lol: :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
406
Re: «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный»...
Отправлено: 15.03.22 - 17:00
#2
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Цитата:
Victor Yang:

весьма "оригинальное")) тоже в духе современности))
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
114
Re: «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный»...
Отправлено: 15.03.22 - 23:22
#3
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Бесит немного одно.. неужели нельзя дать себе псевдоним не на англицком языке, а на нашем, простом.. сызмальства уже кипим по американской культуре.. вживаемся в нее.. патриотического уже ничего не остается... печалька однако...
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
114
Re: «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный»...
Отправлено: 15.03.22 - 23:25
#4
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"Pease" или все же "Peace".. англоговорящие есть пояснить? А то и то, и то слово "мир" означает..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
406
Re: «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный»...
Отправлено: 16.03.22 - 01:23
#5
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Цитата:
Неравнодушный гражданин:
"Pease" или все же "Peace"

peace - мир, а pease переводчик говорит как "горох", "гороховый". Но тут скорее в первую очередь слитное прочтение peaseteam (пизтим) - подумайте и вспомните похожее русское нецензурное слово) а во вторую очередь возможно уже и собственно pease team)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
839
Re: «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный»...
Отправлено: 17.03.22 - 15:05
#6
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Перефразируя старую армейскую поговорку "лучше иметь дочь- ..., чем сына-репера" Мне просто удивительно, что с каких-то пор стало модным косить под негра из Гарлема и чего то там бубнить. Ну пусть бы они там и занимались у себя! Ни музыка, ни искусство, ни культура к сему действу никак не лепится. Своего ничего: ужимки, татушки, серьги в ухе и носу, и лепет с тщетными попытками выжать из него какую-то мысль. Все оттуда. Это же как надо неуважать себя, свою культуру, народ и т.д. Не понимаю
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
406
Re: «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный»...
Отправлено: 17.03.22 - 15:52
#7
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Цитата:
Дантист:
ужимки, татушки, серьги в ухе и носу

ну все-таки не все рэперы такие) есть и те, кто пишет действительно серьезные вещи и не использует всю эту околорэперную мишуру, жаль конечно что таких в разы меньше
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