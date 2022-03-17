Re: «Руслан, как ты мог его застрелить?» - На процессе по...

Отправлено: - 11:53

Одного не пойму, есть семья, дети, матери представляют их образцовыми отцами, сыновьями и мужьями. И при этом быть завсегдатаем клуба, состоять в его чате, что в итоге и кончилось весьма плачевно. Согласитесь, одно дело иногда сходить в клуб с друзьями, молодые ведь, а другое постоянно в нем ошиваться. Жалко ребят, сидели бы дома ничего бы не случилось.