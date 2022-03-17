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≡ «Руслан, как ты мог его застрелить?» - На процессе по убийству экс-полицейским стоматолога в Костанае идут прения сторон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43803
«Руслан, как ты мог его застрелить?» - На процессе по убийству экс-полицейским стоматолога в Костанае идут прения сторон
Отправлено: 17.03.22 - 09:47
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Сторона подсудимого сразу заявила, что гражданский иск на сумму 100 млн тенге нереально завышен, что подсудимый никогда не сможет его погасить. И потерпевшая сторона специально выставляет такой огромный иск, чтобы у Клышева никогда не было возможности его погасить, а это означает, что он не сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15093
Re: «Руслан, как ты мог его застрелить?» - На процессе по...
Отправлено: 17.03.22 - 09:47
#1
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Цитата:
Сторона подсудимого сразу заявила, что гражданский иск на сумму 100 млн тенге нереально завышен, что подсудимый никогда не сможет его погасить.

Источник:

Суд и не будет назначать такую сумму. Насколько я знаю, возможности ответчика тоже учитываются.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
839
Re: «Руслан, как ты мог его застрелить?» - На процессе по...
Отправлено: 17.03.22 - 11:53
#2
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Одного не пойму, есть семья, дети, матери представляют их образцовыми отцами, сыновьями и мужьями. И при этом быть завсегдатаем клуба, состоять в его чате, что в итоге и кончилось весьма плачевно. Согласитесь, одно дело иногда сходить в клуб с друзьями, молодые ведь, а другое постоянно в нем ошиваться. Жалко ребят, сидели бы дома ничего бы не случилось.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24493
Re: «Руслан, как ты мог его застрелить?» - На процессе по...
Отправлено: 17.03.22 - 15:25
#3
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Цитата:

судья постановила перенести прения на 17 марта.

Сегодня, 17. Чем - закончилось?... :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24493
Re: «Руслан, как ты мог его застрелить?» - На процессе по...
Отправлено: 17.03.22 - 15:27
#4
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Цитата:

попросила перерыв, чтобы ее сын успел поесть в СИЗО.


Ну что,успел? Я кренею... :lol: ;-)
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