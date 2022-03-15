Отправлено: - 14:01

alex_60:

идет спецоперация .

alex_60:

на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

alex_60:

ответственные за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса будут наказаны.

alex_60:

половины россиян (62%) считают причиной

Цитата:Назовите это как угодно, даже можно так: - "..мирная военная операция по физическому устранению нацыствующихся граждан Украины на их же территории...", сути это не меняет: - идёт война с убийством мирных людей на территории Украины.Цитата:Вот тут я согласен: но повторюсь - надо было Путину присоединить территории ЛНР и ДНР к себе, выставить на границе войска с "Искандерами" и "Калибрами" и сказать, Байдену ещё раз: - "...тут происходил геноцид русского народа, мы в обиду своих не дадим.." и НИЧЕГО бы Запад России не сделал: -традиционно побурчали бы, ввели санкции и на этом ВСЁ бы и кончилось, как и в случае с Крымом.Цитата:Для этого существует Гаагский международный трибунал, на худой конец есть ФСБ и ледоруб. Фамилии этих людей известны - чем ФСБ хуже или чище израильского Масада.Цитата:Есть такое выражение : - "...кто платит, тот и девочку заказывает..." или "..нравится, не нравится - терпи моя, красавица..."