Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43800
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15093
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 12:26
Цитата:
Нигде. Просто, видимо, все этого ждали, но реальность - другая и за 72 часа (откуда только эта цифра) всё сделать нереально даже без сопротивления.
таноми52:
Откуда вот это " агрессивный блиц-криг" пошло? Где декларировалось, что Россия осуществит его
Откуда вот это " агрессивный блиц-криг" пошло? Где декларировалось, что Россия осуществит его
Нигде. Просто, видимо, все этого ждали, но реальность - другая и за 72 часа (откуда только эта цифра) всё сделать нереально даже без сопротивления.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 13:28
Цитата:
идет спецоперация .
цели ее обозначены , они будут выполнены.
//"защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам,
геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины",
ответственные за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса
будут наказаны.//
ну или так
//Более половины россиян (62%) считают причиной специальной военной операции
на территории Украины необходимость обезопасить границы России,
следует из опроса Фонда Общественного мнения (ФОМ).//
даже если купите куклу, и будете тыкать в нее иголками но ночам,
это не поможет.
[Исправлено: alex_60, 17.03.2022 - 13:29]
ACROS:
Россия ПРОИГРАЛА ею же начатую бессмысленную войну
Россия ПРОИГРАЛА ею же начатую бессмысленную войну
идет спецоперация .
цели ее обозначены , они будут выполнены.
//"защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам,
геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины",
ответственные за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса
будут наказаны.//
ну или так
//Более половины россиян (62%) считают причиной специальной военной операции
на территории Украины необходимость обезопасить границы России,
следует из опроса Фонда Общественного мнения (ФОМ).//
даже если купите куклу, и будете тыкать в нее иголками но ночам,
это не поможет.
[Исправлено: alex_60, 17.03.2022 - 13:29]
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 13:30
Цитата:
да ,это так.
maxsaf:
Милиция. Не хотят они себя ассоциировать с полицаями
Милиция. Не хотят они себя ассоциировать с полицаями
да ,это так.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 13:38
Цитата:
Этот форум, я понимаю, так: - мы тут, каждый в отдельности, выражает своё ЛИЧНОЕ мнение по тому или иному вопросу, событию, на основе полученной информации из СМИ, своего жизненного, производственного опыта и тому подобное.
Перепечатка и выкладывание каких то ссылок:- для чего ?? только лишь для того что бы кого то удивить или показать свою осведомлённость ??считаю это лишним - все люди тут грамотные и сами без чьей-то подсказки в состоянии получить ту или иную интересующую его информацию.
Цитата:
Наверное, это официально со стороны российского руководства нигде и не говорилось, но все предыдущие действия были нацелены именно на это, так называемый "блиц-криг": - и стягивание большого количества войск вокруг Украины и участившие учения российско-белорусских войск недалеко от западных границ России и опыт стремительного присоединения Крыма и последние пессимистические высказывания военного ведомства России о затянувшихся уличных боях с выставлением со стороны обороняющихся якобы, "живого" щита из числа мирных украинцев, наличием огромного количества оборонительного оружия у мирного гражданского населения, и накачка Запада оружием и военной техникой ВСУ.
lavprof:
что за источники информации Вы используете?
что за источники информации Вы используете?
Этот форум, я понимаю, так: - мы тут, каждый в отдельности, выражает своё ЛИЧНОЕ мнение по тому или иному вопросу, событию, на основе полученной информации из СМИ, своего жизненного, производственного опыта и тому подобное.
Перепечатка и выкладывание каких то ссылок:- для чего ?? только лишь для того что бы кого то удивить или показать свою осведомлённость ??считаю это лишним - все люди тут грамотные и сами без чьей-то подсказки в состоянии получить ту или иную интересующую его информацию.
Цитата:
таноми52:
Откуда вот это " агрессивный блиц-криг" пошло
Откуда вот это " агрессивный блиц-криг" пошло
Наверное, это официально со стороны российского руководства нигде и не говорилось, но все предыдущие действия были нацелены именно на это, так называемый "блиц-криг": - и стягивание большого количества войск вокруг Украины и участившие учения российско-белорусских войск недалеко от западных границ России и опыт стремительного присоединения Крыма и последние пессимистические высказывания военного ведомства России о затянувшихся уличных боях с выставлением со стороны обороняющихся якобы, "живого" щита из числа мирных украинцев, наличием огромного количества оборонительного оружия у мирного гражданского населения, и накачка Запада оружием и военной техникой ВСУ.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 13:58
Цитата:
сейчас говорят так-
экономический блиц-криг против России со стороны
стран сшанато ,ес и прочих мосек не удался
несмотря на все потуги.
ACROS:
так называемый "блиц-криг"
так называемый "блиц-криг"
сейчас говорят так-
экономический блиц-криг против России со стороны
стран сшанато ,ес и прочих мосек не удался
несмотря на все потуги.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 14:01
Цитата:
Назовите это как угодно, даже можно так: - "..мирная военная операция по физическому устранению нацыствующихся граждан Украины на их же территории...", сути это не меняет: - идёт война с убийством мирных людей на территории Украины.
Цитата:
Вот тут я согласен: но повторюсь - надо было Путину присоединить территории ЛНР и ДНР к себе, выставить на границе войска с "Искандерами" и "Калибрами" и сказать, Байдену ещё раз: - "...тут происходил геноцид русского народа, мы в обиду своих не дадим.." и НИЧЕГО бы Запад России не сделал: -традиционно побурчали бы, ввели санкции и на этом ВСЁ бы и кончилось, как и в случае с Крымом.
Цитата:
Для этого существует Гаагский международный трибунал, на худой конец есть ФСБ и ледоруб. Фамилии этих людей известны - чем ФСБ хуже или чище израильского Масада.
Цитата:
Есть такое выражение : - "...кто платит, тот и девочку заказывает..." или "..нравится, не нравится - терпи моя, красавица..."
alex_60:
идет спецоперация .
идет спецоперация .
Назовите это как угодно, даже можно так: - "..мирная военная операция по физическому устранению нацыствующихся граждан Украины на их же территории...", сути это не меняет: - идёт война с убийством мирных людей на территории Украины.
Цитата:
alex_60:
на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вот тут я согласен: но повторюсь - надо было Путину присоединить территории ЛНР и ДНР к себе, выставить на границе войска с "Искандерами" и "Калибрами" и сказать, Байдену ещё раз: - "...тут происходил геноцид русского народа, мы в обиду своих не дадим.." и НИЧЕГО бы Запад России не сделал: -традиционно побурчали бы, ввели санкции и на этом ВСЁ бы и кончилось, как и в случае с Крымом.
Цитата:
alex_60:
ответственные за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса будут наказаны.
ответственные за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса будут наказаны.
Для этого существует Гаагский международный трибунал, на худой конец есть ФСБ и ледоруб. Фамилии этих людей известны - чем ФСБ хуже или чище израильского Масада.
Цитата:
alex_60:
половины россиян (62%) считают причиной
половины россиян (62%) считают причиной
Есть такое выражение : - "...кто платит, тот и девочку заказывает..." или "..нравится, не нравится - терпи моя, красавица..."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 406
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 17.03.22 - 14:02
Цитата:
да я и не просил ссылки, мне просто интересно было на чем зиждется такое мнение)
Цитата:
да там не якобы, а так и есть
ACROS:
каких то ссылок
каких то ссылок
да я и не просил ссылки, мне просто интересно было на чем зиждется такое мнение)
Цитата:
ACROS:
якобы, "живого" щита
якобы, "живого" щита
да там не якобы, а так и есть
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 14:06
Цитата:
ну, это наглядно говорит откуда у человека
сформировалось то мнение,
которое он тут выражает.
откуда он черпает понимание ситуации.
сразу становится все понятно.
кстати никто здесь ни разу не сказал,
а я вот по России 24, или по первому каналу видел.
зато "а я вот на ютубе такое видел" или,
"а вон дядя Вася, известный всему миру эксперт,
все по полочкам разделил" у некоторых
главный аргумент.
ACROS:
Перепечатка и выкладывание каких то ссылок:- для чего ??
Перепечатка и выкладывание каких то ссылок:- для чего ??
ну, это наглядно говорит откуда у человека
сформировалось то мнение,
которое он тут выражает.
откуда он черпает понимание ситуации.
сразу становится все понятно.
кстати никто здесь ни разу не сказал,
а я вот по России 24, или по первому каналу видел.
зато "а я вот на ютубе такое видел" или,
"а вон дядя Вася, известный всему миру эксперт,
все по полочкам разделил" у некоторых
главный аргумент.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 14:08
Цитата:
а что , тоже неплохо.
ACROS:
"..мирная военная операция по физическому устранению нацыствующихся граждан Украины на их же территории..
"..мирная военная операция по физическому устранению нацыствующихся граждан Украины на их же территории..
а что , тоже неплохо.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 14:19
Цитата:
Конечно не удастья: Россия была и есть и будет самодостаточной страной: в ней ВСЁ есть.
Вспомните наше с вами детство и юность: - мы выросли на всём советском без импортных вещей, не считая страны СЭВ. Точно так же и проживёт, если надо и нынешнее поколение, но в современном мире без международной кооперации труда, технологическое развитие страны замедлится и на долгие годы. Люди и страна будут СУЩЕСТВОВАТЬ, а не ЖИТЬ.
И вы это прекрасно понимаете, просто у вас - патриотический энтузиазм, который потихоньку сходит на нет.
alex_60:
прочих мосек не удался
прочих мосек не удался
Конечно не удастья: Россия была и есть и будет самодостаточной страной: в ней ВСЁ есть.
Вспомните наше с вами детство и юность: - мы выросли на всём советском без импортных вещей, не считая страны СЭВ. Точно так же и проживёт, если надо и нынешнее поколение, но в современном мире без международной кооперации труда, технологическое развитие страны замедлится и на долгие годы. Люди и страна будут СУЩЕСТВОВАТЬ, а не ЖИТЬ.
И вы это прекрасно понимаете, просто у вас - патриотический энтузиазм, который потихоньку сходит на нет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 219
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 15:08
Цитата:
Так он и сейчас ничего не сделает. Традиционно бурчит, вводит санкции... И когда зачистка Украины от нацизма закончится, он тоже побурчит, повводит санкции и на этом всё закончится.
...
А вот если бы Россия ограничилась только Донбассом, то США продолжили бы напичкивать остальную Украину оружием и накачивать ненавистью к России. И в нужный для себя момент натравила бы всю эту свору (ВСУ вкупе с нацбатами) на Донбасс. А значит - на Россию.
И зачем России надо этого ждать?
ACROS:
НИЧЕГО бы Запад России не сделал: -традиционно побурчали бы, ввели санкции и на этом ВСЁ бы и кончилось
НИЧЕГО бы Запад России не сделал: -традиционно побурчали бы, ввели санкции и на этом ВСЁ бы и кончилось
Так он и сейчас ничего не сделает. Традиционно бурчит, вводит санкции... И когда зачистка Украины от нацизма закончится, он тоже побурчит, повводит санкции и на этом всё закончится.
...
А вот если бы Россия ограничилась только Донбассом, то США продолжили бы напичкивать остальную Украину оружием и накачивать ненавистью к России. И в нужный для себя момент натравила бы всю эту свору (ВСУ вкупе с нацбатами) на Донбасс. А значит - на Россию.
И зачем России надо этого ждать?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать