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≡ Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43800
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 10:57
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11 марта на сайте Министерства образования и науки РК появилось сообщение о том, что Костанайский социально-технический университет им. З. Алдамжара будет закрыт. В тот же день на страничке университета в соцсетях ректор университета Кадыргали ДЖАМАНБАЛИН сообщил, что информация министерства недостоверна.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15092
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 10:57
#1
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Давно пора. И заняться историей происхождения средств на приобретение вот этого всего. И второй вуз так же проверить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15872
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 11:02
#2
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Вместо того чтобы помочь устранить нарушения, государство в лице МОН добивает остатки системы образования. В чем тут логика?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15092
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:04
#3
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Цитата:
maxsaf:
Вместо того чтобы помочь устранить нарушения, государство в лице МОН добивает остатки системы образования. В чем тут логика?

Какая система? Частные вузы - это лавочки по продаже дипломов. В Кустанае и в государственных-то не увидишь списков на отчисление по причине академической неуспеваемости, а уж в частных - и подавно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15872
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:07
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Частные вузы - это лавочки по продаже дипломов.

Типа государственные вузы это что-то другое. Я бы еще понял стремление дотянуть частные лавочки до уровня гос. Универов. Но где тот уровень?

[Исправлено: maxsaf, 17.03.2022 - 11:08]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15872
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:10
#5
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Цитата:
Victor Yang:
то не увидишь списков на отчисление по причине академической неуспеваемости, а уж в частных - и подавно.

Это не критерий. Гарвард и Оксфорд не этими списками славится
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15092
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:22
#6
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Цитата:
maxsaf:
Это не критерий. Гарвард и Оксфорд не этими списками славится

Это не критерий - это одно из следствий. По рассказам тех кто успел учиться в СССР из двух групп первокурсников доходили до диплома 12 человек. То есть, в процессе учебы оставались только те кто действительно тянул учебу, а не те кого нужно было тянуть. Но вузы в Казахстане такой отсев себе позволить не могут, потому что каждый студент - это деньги, это "часы" и зарплаты преподавателей соответственно. Нам на 5 курсе декан прямым текстом сказал - вы на последнем курсе и сейчас вас тянуть никто не будет - вы никому не интересны, чтобы оставлять вас студентом. Потянете - молодцы. Нет - никто тянуть вас не будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15872
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:26
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Но вузы в Казахстане такой отсев себе позволить не могут, потому что каждый студент - это деньги, это "часы" и зарплаты преподавателей соответственно

Ну так это общая проблема всех вузов, а не конкретно этого ксту. Вся система так выстроена.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
217
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 11:41
#8
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Цитата:
maxsaf:
общая проблема всех вузов

Проблема-то общая... Только вот решают её все по разному...
Грубо... Система построена по принципу "деньги идут за студентом". Типа - в каком ВУЗе студент учится, тому ВУЗу и деньги платятся. Из двух источников:
1. Государственные гранты - из бюджета. Для студента - бесплатно.
2. Платный набор - семья студента(или он сам крутится как-то) оплачивает ВУЗу учёбу.
За эти суммы студенту можно давать знания, а можно давать время для просиживания штанов с пустой головой.
На выбор руководства/хозяев ВУЗа.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15872
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:46
#9
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Цитата:
Skeptic:
За эти суммы студенту можно давать знания, а можно давать время для просиживания штанов с пустой головой.

Допустим из 3000 тыщ студентов выпустят 100 толковых и 2900 с пустой головой. Как это повлияет на общую картину, в плюс или в минус? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15092
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:50
#10
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Цитата:
maxsaf:
Ну так это общая проблема всех вузов, а не конкретно этого ксту.

В частных вузах это наиболее выражено. Знаю случаи с одним из частных вузов одного из городов Казахстана, когда за студента приходил "сдавать" сессию его брат. Так диплом и получил. В государственных так откровенно не прокатит. Про крупные именитые вузы (КазГАСА, КазНТУ) слышал обратное - договориться невозможно. А если и возможно, то один зачет будет стоить как год обучения в региональном вузе.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15092
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:53
#11
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Цитата:
maxsaf:
из 3000 тыщ

От вас я такого не ожидал. Крестик снимите или трусы наденьте, а то получается 3 млн студентов ;-).
Цитата:
maxsaf:
выпустят 100 толковых и 2900 с пустой головой. Как это повлияет на общую картину

Это дискредитация диплома как документа. Этим 100 толковым никто не верит что у них НАСТОЯЩИЙ диплом, подкрепленный знаниями.
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